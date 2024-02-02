Многие пассажиры отмечали интересный факт – на борту самолета они предпочитают пить именно томатный сок, даже если в обычной жизни не являются его поклонниками.

Это связано с тем, что в условиях полёта из-за постоянного шума и сухости воздуха меняется восприятие вкуса и запаха. Благодаря этому пассажиры отдают предпочтение продуктам и напиткам с более интенсивным вкусом, к которым и относится томатный сок.

Он обладает выраженным глутаминовым вкусом, который становится более ощутимым в измененных условиях полета. Томатный сок также помогает сохранить водный баланс организма, так как в самолете очень сухой воздух, который может вызывать обезвоживание.

Кроме того этот сок содержит полезный антиоксидант ликопин, благодаря которому люди во время полета начинают чувствовать себя лучше.