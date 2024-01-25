Путешествия, как и любые другие перемены, имеют свои недостатки. Обычные простуды, кашель и проблемы с желудком могут быть вызваны сменой рациона, окружающей среды или усталостью, вызванной путешествием, а также вы можете заболеть или получить травму.

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О том, что делать, если вы заболели в отпуске за границей, — в материале «Рамблера».

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Получение медицинской помощи за границей или госпитализация в такие трудные времена могут опустошить ваши финансы. В качестве меры предосторожности оформите туристическую медицинскую страховку до того, как отправитесь в путешествие. Хотя не существует правил, обязывающих вас приобретать туристическую страховку для всех стран при выезде за границу, будет разумно, если вы ее приобретете. Медицинская страховка для путешественников оплачивает любые непредвиденные медицинские расходы, которые могут возникнуть, пока вы находитесь вдали от дома. Такие вещи, как посещение врача, пребывание в больнице и даже медицинская эвакуация, могут подпадать под действие медицинской страховки для путешественников.

Туристическую страховку необходимо оформить до того, как вы отправитесь в путешествие; вы не можете оформить полис после отъезда.

Если вы регулярно принимаете лекарства, возьмите их с собой; если вы путешествуете на некоторое время, посоветуйтесь с врачом и страховой компанией, чтобы убедиться, что у вас есть необходимая дозировка. Во многих странах разрешен 30-дневный запас некоторых лекарств, но вам может потребоваться иметь при себе рецепт или справку от врача.

Знайте, что в некоторых странах могут существовать ограничения на продажу определенных лекарств.

Если вы заболели во время поездки за границу, сохраняйте спокойствие и мыслите здраво. Изучите свои симптомы, чтобы определить степень тяжести заболевания, следите за тем, чтобы пить и много отдыхать. Если у вас есть туристическая страховка, она поможет вам найти врача или больницу в вашем регионе и иногда даже оплатит медицинскую транспортировку. Посетите врача, если через несколько дней вам не станет лучше.

Если вы не можете найти врача или больницу, на которые распространяется ваша медицинская страховка для путешественников, свяжитесь с посольством или консульством вашей страны. Возможно, они помогут вам найти врача или учреждение, покрываемое вашей страховкой, или организуют вашу эвакуацию на родину.