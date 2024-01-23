Многие туристы обожают тайскую еду за её яркий, насыщенный вкус и доступные цены. Однако за вкусными блюдами кроется намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Тайская кухня богата специями и травами, которые придают еде яркий вкус. В блюдах сочетают сладкое, кислое, солёное и острое.

Но, к сожалению, оказалось, что в рецептах тайской кухни нет никакого волшебства. Секрет их ярких насыщенных вкусов в том, что тайцы в буквальном смысле добавляют во всё огромное количество глутамата натрия. Ту самую пищевую добавку E621, известную как MSG – мононатриевую соль глутаминовой кислоты.

Использование этой добавки это не отдельные случаи, а фундамент тайского общепита. Этот белый порошок, напоминающий одновременно соль и сахар, продается в любом супермаркете и маленьком магазинчике. Тайские повара называют его «чурот» и добавляют в еду как в дешевых кафе, так и в дорогих ресторанах.