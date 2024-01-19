Стюардесса раскрыла секрет, как не нервничать перед полетом

51-летняя Чичи, стюардесса из Флориды, в своих социальных сетях рассказала, как справиться со страхом перед полетами, сообщает Daily Mail.

© Pxhere

Перед полетом она всегда проверяет веб-сайт Национальной системы воздушного пространства на случай возможных задержек рейса. Чичи говорит, что если на веб-сайте или в приложении указано, что задержки «возможны», скорее всего, самолет отправится в нужное время, но если указано, что они «вероятны», рейс будет задержан.

Стюардесса по полетам добавляет:

«Приложение также показывает мне, есть ли какие-либо задержки в настоящее время, чтобы я могла лучше спрогнозировать, что потенциально может произойти во время моей поездки».

Есть приложения, которые позволяют увидеть прибытие своего самолета и просто убедиться, что все идет так, как должно быть. Чичи отметила, что если видит, что возникнет проблема, тогда она корректирует время вылета.

По ее словам, делая эти проверки, она также становится более морально подготовленной к возникновению проблем.