Стюардесса рассказала, почему ненавидит свою работу и считает ее рабством
Анонимная пользовательница платформы Reddit под ником hopelessromanceless выразила свое недовольство сложной работой бортпроводницы.
Она отметила, что "осознает, что некоторым людям очень нравится" быть частью летного экипажа, но ей такая работа совсем не по душе. Начала она с того, что чувствует себя частью "секты" или какого-то "культа".
Также девушка выразила недовольство долгими часами работы, невнимательными пассажирами и мелочным старшим персоналом.
Член экипажа не назвала название своей авиакомпании, но выразила недовольство долгими часами работы, невнимательными пассажирами и мелочным старшим персоналом.
«Я так устала от этой работы. Я только что вернулась из 14-часового перелета, и еще до того, как я покинула гостиничный номер, я была настолько встревожена, что мне хотелось плакать», — сказала она.
Она отметила, что и раньше ей было непросто, когда она работала официанткой и продавцом, но все же от истощения и нервов не плакала..
Она не назвала авиакомпанию, в которой работает, но отметила, что считает такие условия труда "современным рабством".
В частности, она рассказала, что ей не давали выйти на больничный, угрожая встречами с менеджером и внутренним расследованием того, «почему» она заболела.
«Как будто они прибыли с Марса и сами никогда не имели человеческого тела», — жаловалась она.
Ей также надоели долгие часы работы и то, что на каждом рейсе находился невоспитанный кричащий пассажир. Она отметила, что у нее даже не было возможности выговориться с коллегами, потому что из-за такого ритма ей просто не удавалось завести с кем-то дружбу.
«Вы не работаете с одними и теми же людьми, поэтому у вас даже не получается естественным образом завести постоянных друзей», — объяснила она. «Вам придется прилагать много взаимных усилий, чтобы поддерживать отношения».
Она также рассказала, что старшие члены экипажа относились к ней неуважительно и даже мелкие ее ошибки превращали в «огромные хлопоты».
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