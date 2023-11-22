Стюардесса рассказала, почему ненавидит свою работу и считает ее рабством

Анонимная пользовательница платформы Reddit под ником hopelessromanceless выразила свое недовольство сложной работой бортпроводницы.

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Она отметила, что "осознает, что некоторым людям очень нравится" быть частью летного экипажа, но ей такая работа совсем не по душе. Начала она с того, что чувствует себя частью "секты" или какого-то "культа".

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Также девушка выразила недовольство долгими часами работы, невнимательными пассажирами и мелочным старшим персоналом.

Член экипажа не назвала название своей авиакомпании, но выразила недовольство долгими часами работы, невнимательными пассажирами и мелочным старшим персоналом.

«Я так устала от этой работы. Я только что вернулась из 14-часового перелета, и еще до того, как я покинула гостиничный номер, я была настолько встревожена, что мне хотелось плакать», — сказала она.

Она отметила, что и раньше ей было непросто, когда она работала официанткой и продавцом, но все же от истощения и нервов не плакала..

Она не назвала авиакомпанию, в которой работает, но отметила, что считает такие условия труда "современным рабством".

В частности, она рассказала, что ей не давали выйти на больничный, угрожая встречами с менеджером и внутренним расследованием того, «почему» она заболела.

«Как будто они прибыли с Марса и сами никогда не имели человеческого тела», — жаловалась она.

Ей также надоели долгие часы работы и то, что на каждом рейсе находился невоспитанный кричащий пассажир. Она отметила, что у нее даже не было возможности выговориться с коллегами, потому что из-за такого ритма ей просто не удавалось завести с кем-то дружбу.

«Вы не работаете с одними и теми же людьми, поэтому у вас даже не получается естественным образом завести постоянных друзей», — объяснила она. «Вам придется прилагать много взаимных усилий, чтобы поддерживать отношения».

Она также рассказала, что старшие члены экипажа относились к ней неуважительно и даже мелкие ее ошибки превращали в «огромные хлопоты».