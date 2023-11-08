Стюардесса извинилась за мужчину перед его девушкой и вызвала яростные споры

Стюардесса из Бостона по имени Вера ведет свой блог и делится со своими подписчиками событиями из профессиональной жизни. Так, она рассказала о забавном, с ее точки зрения, происшествии, и многие поспешили выразить свое мнение. Об этом пишет издание Daily Mai l.

Во время перелета один из пассажиров поссорился со своей девушкой, а потом, когда осознал, что был не прав, обратился за помощью в Вере. Он попросил ее принести извинения от его имени девушке, которая на него была обижена. Но не просто так, а по громкой связи. Вера согласилась помочь, а потом рассказала об этом в TikTok.