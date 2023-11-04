"Это неподобающее поведение". Стюардесса назвала два раздражающих действия пассажиров

Может создаться впечатление, что бортпроводники обладают завидным терпением и сдержанностью. Однако есть вещи, которые раздражают даже их.

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Стюардесса рассказала изданию The Sun о двух привычках путешественников, от которых, по ее мнею, стоит отказаться.

Во время ночных рейсов в салоне принято отключать свет, чтобы пассажиры моги поспать и отдохнуть. Несмотря на это некоторые люди предпочитают смотреть фильмы через табло на спинке сиденья или, например, работать за ноутбуком.

В обоих случаях экран излучают свет, особенно, если включена большая яркость. Такое излучение отвлекает других пассажиров и пробуждает некоторых из них. Это первое действие, которое не одобряет собеседница.

Во-вторых, неуместным является прослушивание музыки в наушниках на большой громкости. Это также сбивает и отвлекает, отмечает девушка.

"Это одна из самых грубых вещей, которые люди совершают на наших рейсах. Это неподобающее поведение".