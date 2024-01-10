Таиланд славится своими экзотическими и необычными на вкус фруктами. Многие из них редко встречаются в продаже в других странах или имеют совсем другой вкус, нежели их «родные» аналоги. Поэтому, отправляясь в путешествие по Таиланду, обязательно прихватите на обратном пути с собой пару экземпляров местных фруктов.

Обязательно попробуйте и привезите с собой удивительные желтые манго. Этот фрукт имеет насыщенный сладкий вкус, сильно отличающийся от привычных нам манго.

Чтобы фрукты доехали свежими, лучше покупать их недозрелыми. Они более прочные и менее подвержены повреждениям, что поможет им сохраниться во время транспортировки.