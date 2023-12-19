Путешественники, возвращающиеся из Таиланда в Россию, могут привозить с собой ограниченное количество фруктов в личных целях без уплаты пошлин и налогов.

Согласно правилам таможенного союза ЕАЭС, в который входит и Россия, разрешен беспошлинный ввоз до 5 кг фруктов. Это означает, что вы можете привезти до 5 килограммов разных фруктов, приобретенных в Таиланде – например, 2 кг манго, 1,5 кг ананасов, 1 кг личи и 0,5 кг папайи.

Однако есть некоторые ограничения. К примеру, запрещен ввоз в Россию таких фруктов как дуриан, рамбутан, мангостан, свежий имбирь, банановая пальма и некоторых других.