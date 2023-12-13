6 самых нелепых десертов из разных стран

Сладкие блюда присутствуют во многих кухнях мира. Однако некоторые из них настолько необычные, что даже заядлые сладкоежки не сразу согласятся и попробовать.

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О самых странных десертах разных кухонь мира читайте в нашем материале.

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Шотландия: шоколадный батончик во фритюре

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В Шотландии, как и во многих других странах, можно приобрести шоколадный батончик практически в любом магазине. Однако для шотландцев это не самостоятельное блюдо, а основа для местного десерта. Для его приготовления надо положить шоколадный батончик во фритюр, пока первый не покроется жареной корочкой. Это один из самых любимых шотландцами десерт.

Турция: пудинг из куриного филе

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Турция известна не только пахлавой и прочими восточными сладостями. Помимо них на родине многочисленных мыльных опер есть сладкий пудинг из куриного филе. Для его приготовления смешивают курицу, рис, молоко, сахар, муку масло. Получившуюся массу посыпают миндалем и корицей. Некогда тавук-гексу подавали исключительно султану. Сегодня им могут полакомиться обычные граждане Турции и туристы.

Япония: кленовые листья в кляре

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Япония известна богатой культурой, понять которую зачастую оказывается не так просто. Мало кому в России будет понятен японский десерт, состоящий из кленового листика в кляре. Для его приготовления лист клена тщательно моют, засаливают в бочках, а затем обжаривают в кляре. Внешний вид у этой необычной сладости аппетитный. Это блюдо достаточно распространено на родине аниме, но чаще всего его можно встретить в регионе Кансай.

США: пончики с беконом

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Россиянам не привыкать к обычному пончику, который массовая культура сделала традиционной едой американских полицейских. Однако мало кому могло прийти в голову добавить к сладкой пышке жареный бекон. Впрочем, жители США активно едят такой десерт. Его там можно встретить во многих кафе. Тем не менее вкусовые качества такого блюда вполне могут вызвать сомнения.

Испания: жареное молоко

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В Испании молоко не только пьют, его еще и жарят. Этот напиток входит в состав местного десерта, который вполне могут оценить россияне. Для его приготовления молоко загущают мукой, запекают, а затем обжаривают. Далее глазируют и посыпают корицей. Местом рождения этого блюда принято считать испанский город Толедо.

Таиланд: сверчки в шоколаде

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На тайских улицах часто можно встретить продавцов жареных насекомых. Туристам рассказывают, якобы это и есть традиционная местная еда. В действительности тайцы предпочитают лапшу и супы. Однако от жареных сверчков в шоколаде жители страны улыбок точно не откажутся.