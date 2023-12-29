Что нельзя брать в ручную кладь

Многие используют ручную кладь, чтобы не платить за сдаваемый багаж, предотвратить потерю вещей или просто обеспечить себе комфорт и отдых на борту самолета. Но помните, что существуют определенные правила, которые запрещают проносить в ручной клади некоторые предметы.

Об общих правилах провоза ручной клади — в материале «Рамблера».

Несмотря на то, что большинство крупных авиакомпаний включают в тарифы некоторое количество бесплатной ручной клади, некоторые бюджетные авиакомпании этого не делают, поэтому сначала стоит проверить правила авиакомпании, которой вылетите, чтобы убедиться в том, какую массу и какой объем не может превышать ваша ручная кладь.

В большинстве случаев авиакомпании сами не знают, что находится в вашей ручной сумке, пока вы не скажете им об этом или не покажете в аэропорту или на борту самолета.

Сумки сначала проверяются на рентген-сканере и могут дополнительно досматриваться вручную агентами транспортной службы. Нарушения могут привести к крупным штрафам и возможным судебным разбирательствам, поэтому не пытайтесь пронести что-либо тайком.

Оружие

Пожалуй, самая распространенная категория запрещенных к провозу в ручной клади предметов — это огнестрельное оружие. Рекомендации здесь четкие: огнестрельное, пневматическое, спортивное и холодное оружие не может быть пронесено в салон самолета в качестве ручной клади. Нельзя проносить в салон и колющие предметы для маникюра и инструменты.

Взрывоопасные вещества

Хотя запрет на провоз в самолете легковоспламеняющихся веществ может показаться таким же очевидным, как и запрет на провоз огнестрельного оружия, на самом деле все не так однозначно.

Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бутан, хлор и бензин, запрещены на борту самолета (и в зарегистрированном багаже), равно как и фейерверки и петарды.

Однако некоторые зажигалки разрешены, как и сигареты и сигары, хотя курить их в самолете запрещено.

В эту же категорию попадают сухие батарейки, которые также разрешено провозить в ручной клади без ограничений по количеству, но их клеммы (концы батареи) должны быть исключены из контакта с любыми другими металлами.

Жидкости

Поскольку все напитки являются жидкостями, они должны соответствовать правилу по объему — содержаться в емкостях объемом 100 мл, и все они должны помещаться в одну прозрачную сумку.

Твердые продукты, не содержащие жидкости, разрешены к провозу на борту самолета в качестве ручной клади, но остерегайтесь свежих фруктов и овощей, провоз которых может быть ограничен при путешествии в/из определенных пунктов назначения из-за риска распространения вредителей.