Как правильно упаковать вещи в чемодан

Упаковать вещи в чемодан перед путешествием бывает очень сложно.

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О том, как это сделать эффективно, — в материале «Рамблера».

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Как упаковать одежду

Сузьте круг необходимых вещей

Если вы собираетесь в десятидневную поездку, ограничьтесь пятью парами брюк, включая несколько пар джинсов и несколько пар шорт. Разложите все перед собой, а затем избавьтесь от пар, похожих друг на друга.

Упакуйте вещи в чемодан с помощью особой техники

Очень важно знать, как лучше упаковать чемодан или другой вид багажа. Вот 3 техники, которые стоит рассмотреть:

Складывание одежды

Это самый простой способ упаковки одежды в чемодан. Разложите всю сложенную одежду. Затем положите мягкую одежду, наиболее гибкую, на дно чемодана.

Поверх мягкой одежды уложите более длинные предметы одежды, такие как брюки и рубашки с длинными рукавами.

Наконец, положите сверху рубашки, солнцезащитные очки и другие аксессуары, требующие бережного обращения, чтобы они не были придавлены более громоздкими вещами.

Скручивание одежды

Скручивание одежды в рулон поможет вам сэкономить место и предотвратить появление складок. Это отличный способ, если вы путешествуете с сумкой или рюкзаком и хотите заполнить все уголки. Он хорошо подходит для повседневной одежды и таких тканей, как джинсовая, трикотажная и синтетическая.

Упаковка одежды в сверток

Аккуратно заверните маленькие предметы одежды внутрь больших, чтобы получился сверток. Этот способ хорош, если вы путешествуете с чемоданом или плоской сумкой. Этот способ также позволяет легко упорядочить заранее спланированные наряды.

Сложите нужные вещи поверх менее нужных

Для удобства доступа положите сверху те вещи, которые вы будете использовать чаще всего. Вам не придется портить аккуратно упакованный чемодан каждый раз, когда нужно достать тот или иной предмет, и вы сэкономите место за счет стратегического расположения вещей. Воспользуйтесь внешними карманами или легкодоступными карманами на молнии для хранения мелких, часто используемых предметов.

Берите одежду из ткани, устойчивой к образованию складок

Если есть возможность, берите одежду, которая меньше мнется. Например, джинсы не так сильно мнутся, как брюки. Не берите вещи из льна или вискозы, так как эти ткани легко мнутся. На крайний случай можно взять флакон спрея от складок.

Положите дополнительную сумку для белья

Отделите грязное белье от остальной одежды, положив его в отдельный пластиковый или тканевый мешок для стирки с застежкой-молнией, которая не пропускает запахи.

Как упаковать обувь в чемодан

Не кладите тяжелую или крупную обувь в багаж

По возможности надевайте самую громоздкую обувь в самолете, а в чемодан кладите более легкую.

Соблюдайте правило трех

Упакуйте одну пару сандалий/тапочек

Одну пара удобных кроссовок

Одну пару нарядных туфель для вечера.

Наполните обувь мелкими предметами

В обуви можно незаметно разместить мелкие аксессуары и ценные вещи. Вы можете легко положить в обувь такие предметы, как зарядные устройства, очки и носки, чтобы сэкономить немного места.

Разложите обувь по отдельным пакетам

Упакуйте обувь в отдельные мешки для обуви, тканевые или пластиковые пакеты внутри чемодана. Это не позволит грязи испачкать одежду или другую обувь.

Как упаковать в чемодан аксессуары и бьющиеся предметы

Используйте органайзер для аксессуаров

Храните эти предметы в отдельной сумке или небольшом отделении чемодана, чтобы они оставались на своих местах.

Оберните одежду вокруг бьющихся вещей

Заверните бьющиеся предметы в одежду, которую вы уже планируете взять с собой в поездку, например, в мягкую хлопковую футболку. Прочно закрепите эти предметы в чемодане, чтобы они не могли покатиться.

Как упаковать гигиенические принадлежности в чемодан

Оставьте ненужные средства дома

Упакуйте только те предметы, которые вам действительно понадобятся, и те, которые вы не сможете купить в месте назначения. Все предметы первой необходимости ищите в дорожном формате.

Упаковывайте туалетные принадлежности в герметичные пакеты

Чтобы избежать липких и липких взрывов в вашем чемодане, упакуйте каждый флакон отдельно в герметичный пакет.

Возьмите с собой универсальные туалетные принадлежности

Универсальные шампуни и мыло обычно продаются в небольших упаковках, а это значит, что вы сможете сэкономить кучу места. Кроме того, с помощью универсального мыла вы сможете помыть руки, обувь и одежду, не тратя деньги на три разных средства.

Используйте приспособления для упаковки багажа

Существует множество средств, которые могут облегчить процесс упаковки багажа.

Упаковочные кубы

Упаковочные кубики — это мягкие пластиковые коробки с замком-молнией, позволяющие разложить одежду по разным отделениям. Обычно они прозрачные, что позволяет легко определить, в каком кубе какая одежда.

Папки для одежды

Папки для одежды — это пакеты, предназначенные для аккуратной упаковки наиболее чувствительных изделий, таких как шелковые платья и хлопковые костюмы.

Компрессионные пакеты

Компрессионные пакеты — это пластиковые пакеты с дополнительной функцией вакуумной упаковки. Они позволят вам рассортировать одежду по соответствующим отделениям и удалить лишний воздух, чтобы она занимала меньше места. Компрессионные пакеты идеально подходят для тех случаев, когда вы хотите путешествовать налегке или когда вам не хватает места для хранения.

Портативные багажные весы