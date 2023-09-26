Что делать, если у ребенка закладывает уши в полете: инструкция

Перелет с ребенком - испытание! А если ребенок очень маленький и с трудом понимает, что с ним вообще происходит, - испытание вдвойне. Причем и для родителей, и для других пассажиров. Мама с папой не знают, как помочь, и испытывают чувство неловкости перед окружающими, остальные же в лучшем случае терпят молча, а в худшем - обрушиваются с претензиями на родителей. Но ребенку можно помочь и избавить от ненужных страданий всех, кто находится на борту.

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"Рамблер" делится простым и эффективным способом, который поможет предотвратить заложенность в ушах.

Первое и главное правило - чтобы перелет прошел комфортно, нужно постараться не заболеть накануне поездки. Иначе заложенный нос немедленно даст о себе знать, дышать будет трудно, уши заложит. Но предусмотреть все заранее невозможно, и по причине болезни мало кто действительно переносит давно запланированные поездки.

Что нужно сделать: инструкция

Возьмите два бумажных стаканчика. Положите в каждый две-три бумажные салфетки. Слегка смочите горячей водой так, чтобы салфетки все впитали и вода не стекала. Приложите стаканчики у ушам, так чтобы ушные раковины оказались внутри стаканчиков.

Такой прием поможет выровнять давление изнутри и снаружи уха. И ребенок перенесет взлет и посадку гораздо легче. Если у вас тоже закладывает уши в полете, вы можете поступить точно также.