Провоз ручной клади: размеры, вес и другие правила в самолете

Оказаться в ситуации, когда в самолет не пускают из-за того, что ручная кладь не соответствует установленным авиакомпанией правилам, бывает очень обидно. Потому так важно до перелета узнать, что можно провозить в ручной клади, что лучше сдать в багаж, какие допустимы габариты и какой вес.

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«Рамблер» рассказывает о главных правилах провоза ручной клади, которые действуют в большинстве авиакомпаний.

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Некоторые предпочитают путешествовать налегке: это удобно, потому что не надо сдавать багаж, не надо ждать пока его разгрузят по прилете, а можно сразу же ехать в новый город навстречу приключениям. А иногда поездка настолько короткая, что собирать с собой большой чемодан нет совершенно никакого смысла.

В чем преимущество перелетов только с ручной кладью

Люди могут предпочитать перелеты без багажа, но с ручной кладью по нескольким причинам:

Экономия времени. Путешествуя только с ручной кладью, можно избежать процедуры регистрации багажа и ожидания его выдачи после приземления. Это экономит время и упрощает процесс путешествия. Экономия денег. Авиакомпании могут взимать дополнительную плату за регистрацию багажа. Пассажиры, которые путешествуют только с ручной кладью, избегают дополнительных расходов и экономят свои деньги. Нет риска, что багаж будет утерян или поврежден. Это серьезно сокращает количество возможных проблем. Большая мобильность. Пассажиры, у которых нет багажа, быстрее других покидают аэропорт и не тратят время на то, чтобы забрать свой багаж с ленты.

Но, стоит учитывать, что путешествующие без багажа пассажиры ограничены тем, что в поездку им придется довольствоваться малым. Им нужно особенно внимательно собирать вещи в дорогу и стараться брать только самое необходимое. Провоз в ручной клади некоторых предметов может быть запрещен авиакомпанией из соображений безопасности. Перед выбором перелета только с ручной кладью нужно узнать, какие правила и ограничения действуют в выбранной авиакомпании.

Правила провоза ручной клади

Несмотря на то, что каждая авиакомпания устанавливает свои правила, существуют общие стандарты, которые применяются большинством авиаперевозчиков.

Размеры ручной клади

В большинстве случаев допустимые размеры ручной клади составляют около 55 см х 40 см х 20 см (включая ручки, карманы и колесики). Кстати, существуют специальные чемоданы, предназначенные для ручной клади, они соответствуют разрешенным габаритам и отлично помещаются на полку для багажа в самолете.

Некоторые авиаперевозчики вводят собственные ограничения, поэтому прежде ем лететь, а еще лучше в момент покупки билета нужно проверить правила конкретного авиаперевозчика, чтобы исключить неприятную ситуацию.

Вес ручной клади

Как правило, в ручную кладь можно взять с собой около 7-10 кг.

Опять же, некоторые авиакомпании могут иметь свои собственные ограничения по весу, поэтому накануне рекомендуется проверить правила конкретной авиакомпании, чтобы в аэропорту не было сюрпризов.

Предметы, запрещенные к провозу в ручной клади

Огнестрельное оружие, холодное оружие и взрывчатые вещества.

Острые предметы, такие как ножи, ножницы и бритвы (за исключением небольших ножниц для выкройки).

Жидкости объемом более 100 мл (включая парфюм, гели для душа, зубные пасты, варенье, мед и даже сыр).

Огневые материалы, такие как спички и зажигалки.

Литий-ионные батареи, которые не установлены в электронных устройствах.

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Дополнительные правила

Любые жидкости, гели и аэрозоли должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет объемом до 1 литра.

Ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства перевозить можно, но вас могут попросить включить гаджет для проверки на безопасность в аэропорту.

Важные документы, деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи рекомендуется брать в ручную кладь, а не оставлять в багаже.

Важно помнить, что правила провоза ручной клади с течением времени могут меняться, поэтому перед перелетом всегда нужно проверять актуальные правила авиаперевозчика и аэропорта, чтобы избежать возможных неприятностей.

Что можно провозить сверх нормы ручной клади