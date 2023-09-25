Провоз ручной клади: размеры, вес и другие правила в самолете
Оказаться в ситуации, когда в самолет не пускают из-за того, что ручная кладь не соответствует установленным авиакомпанией правилам, бывает очень обидно. Потому так важно до перелета узнать, что можно провозить в ручной клади, что лучше сдать в багаж, какие допустимы габариты и какой вес.
«Рамблер» рассказывает о главных правилах провоза ручной клади, которые действуют в большинстве авиакомпаний.
Некоторые предпочитают путешествовать налегке: это удобно, потому что не надо сдавать багаж, не надо ждать пока его разгрузят по прилете, а можно сразу же ехать в новый город навстречу приключениям. А иногда поездка настолько короткая, что собирать с собой большой чемодан нет совершенно никакого смысла.
В чем преимущество перелетов только с ручной кладью
Люди могут предпочитать перелеты без багажа, но с ручной кладью по нескольким причинам:
- Экономия времени. Путешествуя только с ручной кладью, можно избежать процедуры регистрации багажа и ожидания его выдачи после приземления. Это экономит время и упрощает процесс путешествия.
- Экономия денег. Авиакомпании могут взимать дополнительную плату за регистрацию багажа. Пассажиры, которые путешествуют только с ручной кладью, избегают дополнительных расходов и экономят свои деньги.
- Нет риска, что багаж будет утерян или поврежден. Это серьезно сокращает количество возможных проблем.
- Большая мобильность. Пассажиры, у которых нет багажа, быстрее других покидают аэропорт и не тратят время на то, чтобы забрать свой багаж с ленты.
Но, стоит учитывать, что путешествующие без багажа пассажиры ограничены тем, что в поездку им придется довольствоваться малым. Им нужно особенно внимательно собирать вещи в дорогу и стараться брать только самое необходимое. Провоз в ручной клади некоторых предметов может быть запрещен авиакомпанией из соображений безопасности. Перед выбором перелета только с ручной кладью нужно узнать, какие правила и ограничения действуют в выбранной авиакомпании.
Правила провоза ручной клади
Несмотря на то, что каждая авиакомпания устанавливает свои правила, существуют общие стандарты, которые применяются большинством авиаперевозчиков.
Размеры ручной клади
В большинстве случаев допустимые размеры ручной клади составляют около 55 см х 40 см х 20 см (включая ручки, карманы и колесики). Кстати, существуют специальные чемоданы, предназначенные для ручной клади, они соответствуют разрешенным габаритам и отлично помещаются на полку для багажа в самолете.
Некоторые авиаперевозчики вводят собственные ограничения, поэтому прежде ем лететь, а еще лучше в момент покупки билета нужно проверить правила конкретного авиаперевозчика, чтобы исключить неприятную ситуацию.
Вес ручной клади
Как правило, в ручную кладь можно взять с собой около 7-10 кг.
Опять же, некоторые авиакомпании могут иметь свои собственные ограничения по весу, поэтому накануне рекомендуется проверить правила конкретной авиакомпании, чтобы в аэропорту не было сюрпризов.
Предметы, запрещенные к провозу в ручной клади
Огнестрельное оружие, холодное оружие и взрывчатые вещества.
Острые предметы, такие как ножи, ножницы и бритвы (за исключением небольших ножниц для выкройки).
Жидкости объемом более 100 мл (включая парфюм, гели для душа, зубные пасты, варенье, мед и даже сыр).
Огневые материалы, такие как спички и зажигалки.
Литий-ионные батареи, которые не установлены в электронных устройствах.
Дополнительные правила
- Любые жидкости, гели и аэрозоли должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет объемом до 1 литра.
- Ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства перевозить можно, но вас могут попросить включить гаджет для проверки на безопасность в аэропорту.
- Важные документы, деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи рекомендуется брать в ручную кладь, а не оставлять в багаже.
Важно помнить, что правила провоза ручной клади с течением времени могут меняться, поэтому перед перелетом всегда нужно проверять актуальные правила авиаперевозчика и аэропорта, чтобы избежать возможных неприятностей.
Что можно провозить сверх нормы ручной клади
- Рюкзак, дамская сумочка или портфель.
- Верхняя одежда, а также костюм в портпледе.
- Детская люлька, коляска или другое устройство для переноса ребенка до двух лет.
- Костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска.
- Лекарства, диетическое питание, а также детское питание для ребенка.
- Товары из магазинов Duty Free.
- Букет цветов.