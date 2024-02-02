Что делать, если вас не пустили в самолет

Когда вы долго ждете свое путешествие и что-то нарушает ваши планы, это, конечно, может привести вас в ярость. Но иногда на это есть причины.

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Почему вас могут не пустить в самолет и что делать в таком случае — в материале «Рамблера».

Если вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, бортпроводники оставляют за собой право не допустить вас на борт, особенно если они считают, что это может привести к неприятностям в дальнейшем.

Вас могут попросить сойти с рейса, если ваш наряд сочтут неподобающим. Это чаще всего случается в мусульманских странах. Хотя не существует установленных стандартов или дресс-кода для посадки на рейс, вы просто должны убедиться, что на вас нет откровенной одежды или лозунгов с бранными словами.

Если вы находитесь на девятом месяце беременности, стюардессы могут не допустить вас на борт самолета. У вас должна быть справка от врача, датированная не более чем 72 часами до отправления рейса, подтверждающая, что вы можете совершать авиаперелеты.

Иногда, когда авиакомпании перегружают рейсы (это еще называют овербукингом), они вынуждены не допускать пассажиров на борт.

Нападение на пассажиров или членов экипажа недопустимо и является серьезной причиной для того, чтобы вас попросили сойти с борта авиасудна.

Что делать, если вам отказали в посадке из-за овербукинга или переноса рейса

Когда происходит овербукинг и представители авиакомпании видят, что мест для всех желающих не хватает, они ищут добровольцев. Обычно предлагаются некоторые привилегии — от наличных денег до ваучеров и кодов на скидку.

Если вам предложили стать добровольцем, знайте, что вы можете сказать «нет».

Если вы все же решите отказаться от места, имейте в виду, что в этом случае вы, скорее всего, не сможете получить компенсацию за овербукинг на этот рейс.

Если причина отказа в посадке не связана с виной пассажира, авиакомпания обязана предоставить компенсацию. В случае отказа авиакомпании в посадке на самолет существует три возможных размера компенсации, которые рассчитываются в зависимости от дальности полета.

Если вы добрались до места назначения альтернативным рейсом, предложенным авиакомпанией, вы все равно имеете право на компенсацию. Однако имейте в виду, что если альтернативный рейс попадает в определенные временные рамки, сумма компенсации будет снижена.