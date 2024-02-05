Назван цвет чемодана, который приносит проблемы в поездках

Эксперт по безопасности назвал цвет чемодана, приносящий проблемы туристам во время путешествия. Об этом сообщает издание Express.

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Так, Джонни Джет, эксперт по путешествиям, объяснил, что черные чемоданы провоцируют задержки в аэропорту, потому что их обычно бывает очень много.

По словам эксперта, стоит убедиться, что это не черный чемодан с жесткими стенками, чтобы его было легко идентифицировать. Если у вас все же именно такой чемодан, то стоит добавить к нему какую-то отличительную деталь, вроде ремня или платка.

Однако другой специалист, эксперт по безопасности и генеральный директор Get Licensed Шахзад Али, отметил что для того, чтобы избежать ограблений, наоборот, стоит выбирать темный невзрачный чемодан. Дело в том, что какой-то яркий и модный чемодан может привлечь внимание возможных воров

Поэтому, в целях безопасности, стоит выбрать самый обычный, некричащий чемодан, а лучше даже потертый, чтобы не выделяться из толпы. При этом стоит использовать качественный навесной замок и какой-то уникальный идентификатор, который вы точно узнаете.