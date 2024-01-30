РСТ: Получить шенгенскую визу россиянам стало проще

Гражданам РФ стало чуть проще получить шенгенскую визу. Об этом рассказала в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Там уточнили, что также стало немного проще записаться на подачу документов в европейские консульства. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии. Она оформляется в среднем за две недели.

«При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии — до двух месяцев», — пояснили в РСТ.

Что касается Италии, то в Москве и области записаться на подачу документов можно на ближайшие даты. При этом остаются сложности с записью для жителей регионов. Документы рассматриваются от 30-45 дней.

Консульство Испании решило проблемы с записью в ноябре 2023 года. Появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение принимается за 4-6 недель, приводит данные союза РИА Новости.

Долгосрочные туристические визы дает только Франция — на полгода или год. В греческом консульстве визы ставят строго под даты тура. При этом сложностей со сдачей документов не возникает. Срок оформления — от 2,5 недель.

«Небыстрая запись для оформления визы в Германию, выдают, как правило, однократные. Португалия выдает краткосрочные визы, в основном на даты поездки», — добавили в РСТ.