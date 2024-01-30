Самый большой в мире круизный лайнер ушел в первое плавание. Фоторепортаж

Самый большой круизный лайнер в истории отправился в первое плавание. Пассажирское судно Icon Of The Seas было построено для туристической компании Royal Caribbean International. Стоимость этого невероятного корабля составляет рекордные 2 миллиарда долларов.

Icon Of The Seas может похвастаться двадцатью палубами, где могут разместиться 7600 пассажиров. Для развлечения гостей предусмотрены семь бассейнов, шесть водных горок, ледовая арена и множество ресторанов и баров. Также на корабле есть самый высокий в мире надводный водопад высотой 17 метров, огромный аквапарк и первый в истории круизного флота подвесной бесконечный бассейн.

На борту Icon Of The Seas установлены два 307-тонных резервуара для сжиженного газа (12 железнодорожных цистерн), которые питают шесть 14-цилиндровых 4-тактных двигателей производства Wärtsilä общей мощностью 121 400 лошадиных сил. Вся эта мощность позволит развить максимальную скорость в 25 миль в час. Общий объем корабля 248 663 тонн.

За бесперебойной работой всех систем судна следит команда из 2300 человек.