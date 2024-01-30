«Уральские авиалинии» анонсировали возобновление рейсов в Китай

Авиакомпания добивается восстановления допуска к нескольким международным маршрутам. Это стало возможным после завершения процедуры страхового урегулирования в отношении 19 бортов.

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«Самолёты будут летать из Екатеринбурга, а также из других городов», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.

На сегодня за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению. На прошлой неделе президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что в весенние месяцы в расписании полётов из Екатеринбурга появится Китайская Народная Республика, не называя перевозчика.

«Уральские авиалинии» базируются в московском Домодедове и екатеринбургском Кольцове. Парк авиакомпании сформирован из самолётов Airbus.