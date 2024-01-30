МТС и турагенты назвали популярные страны для отдыха в январе

Согласно статистике сервиса бронирования отелей MTC Travel, чаще всего абоненты оператора связи ездили в январе в ОАЭ. На это направление пришлось 17,5% от всех поездок в дальнее зарубежье.

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На втором месте по популярности у россиян с телефонными номерами МТС в первом месяце 2024-го стоял Таиланд (15%), на третьем – Турция (14%).

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В пресс-службе пояснили, что компания опиралась на статистику Big Data МТС. Учитывались только те выезды за рубеж, которые завершились возвращением туристов в Россию. При этом поездки длительностью менее 2 дней в расчет не брали, чтобы исключить транзиты.

Однако, по информации от турагентств, список популярных туристических направлений в январе выглядит иначе. Так, по данным опроса, проведенного в телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В», чаще всего турагенты отправляли своих клиентов в Таиланд. Арабские Эмираты – на второй позиции, Египет – на третьей. Турцию турагенты поставили лишь на восьмое место в списке наиболее востребованных у туристов маршрутов.

Те же страны занимают первые строчки рейтинга популярности направлений туризма, составленного Службой «БАНКО» в ходе телефонного опроса более 500 турагентств московского региона накануне зимы-2023/2024. Таиланд лидирует (18,4%), ОАЭ чуть уступает (17,4%). На третьем месте – Египет с 16,8% предпочтений.

Никакого противоречия здесь нет. В статистику MTC Travel попали поездки, связанные не только с туризмом, но и с другими целями. Удельный вес ОАЭ и Турции, вероятно, стал больше за счет бизнес-поездок и визитов к родственникам.

Есть и другая причина. Турагенты сообщают, что их клиенты, увидев высокий ценник на туры в Таиланд, а также сталкиваясь с трудностями в подтверждении популярных отелей на Пхукете, зачастую выбирали другие варианты.

Авиабилеты в ОАЭ на фоне тайских прайсов выглядели доступными: «Победа» предлагала места на своих рейсах в Абу-Даби round trip за 13,5 тыс. руб., в Дубай – за 20 тыс., «Аэрофлот» – за 28 тыс. Направление выделялось яркими спецпредложениями. Недельный турпакет на двоих с перелетом из Москвы можно было приобрести за 75 тыс. руб. Поэтому в январе спрос вполне мог сместиться в сторону Дубая и других эмиратов.