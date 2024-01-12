Россиянам стали доступны прямые рейсы в новые курортные страны

В 2023 году российским путешественникам стали доступны прямые перелеты в новые курортные страны. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что годом ранее прямые рейсы были доступны в 32 страны, а теперь список пополнился до 40. В него в том числе входят Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия.