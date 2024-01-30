Палатки на льду: хороший улов или смертельная опасность

По мнению многих любителей подледного лова, зимняя рыбалка с палаткой – истинное удовольствие. Внутри палатки температура воздуха часто прогревается до +20 градусов, и рыбаки могут находится внутри нее в тонком термобелье и тапочках даже тогда, когда за пределами палатки устойчивая минусовая температура.

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Однако к выбору средств для отопления палатки нужно отнестись серьезно. Особенно если для этих целей используется газовая горелка или свечки.

Кроме того, что их нельзя ставить близко к стенкам палатки, внутри палатки накапливается угарный газ, который может убить человека. Он не имеет ни запаха, ни цвета. Сначала человек чувствует недомогание, потом рассеивается внимание, начинается головная боль, после человек засыпает. Навсегда.

палатка должна быть оснащена системой вентиляции;

не пытайтесь добиться идеальной герметичности,дополнительное проветривание – залог безопасности;

периодически открывайте двери или окна для притока свежего воздуха;

если во время ловли рыбы вы почувствовали легкое недомогание – срочно выходите на свежий воздух;

не отставляйте горелки без присмотра на длительной срок;

нежелательно спать внутри палатки при включенном обогревательном приборе;

имейте при себе датчик CO2. При превышении допустимого уровня газа, он издаст громкие сигналы. Спасатели Мособлпожспас рассказали, на что обратить внимание, чтобы не подвергать жизнь риску:

Если вы обратили внимание, что из соседней палатки давно никто не выходил – подойдите, чтобы узнать все ли в порядке. Возможно, рыбаку нужна помощь.