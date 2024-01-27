Опытная туристка назвала вещи, которые необходимы в путешествии на машине

Опытная туристка Моника Хамфрис, которая проехала более трех тысяч миль за месяц, назвала три вещи, которые необходимы в автомобильной поездке. Об этом она рассказала Business Insider.

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Первой вещью стал портативный душ. Из-за того, что у нее не было с собой душа, Монике пришлось каждый день мыться либо в местных спортзалах, либо в кемпингах. При этом купить душ было бы дешевле, говорит туристка.

Портативный походный душ стал бы решающим фактором. В самом простом виде кемпинговые души представляют собой сумки, к которым прикреплены шланг и лейка. В более дорогих душах часто используется солнечная батарея для нагрева воды или насос для большего напора воды.

Моника отмечает, что также рекомендует взять большой резервуар для воды, а в дополнение к ней — складную канистру.

Третьей вещью, необходимой в автопутешествии, Моника назвала свечу с цитронеллой, которая отпугивает насекомых.

Помимо того, что мне нравится запах цитронелловой свечи, я обнаружила, что сочетание зажженной свечи и вентилятора, сдувающего насекомых, является надежным средством от клопов.