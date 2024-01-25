Стало известно, куда поедут отдыхать россияне весной

Туристы из России стали активнее планировать отдых, в сравнении с прошлым годом количество заказов на туры по Родине возросло вдвое, а за границу – в 2,5 раза, сообщают “Известия”.

На первом месте по популярности среди россиян оказался город Сочи, на его долю приходится 17,7% ранних бронирований по стране. За ним идет Санкт-Петербург (15,7%), Москва (14,4%), Казань (4,3%), Калининград (3,8%), Иркутск (2,6%), Махачкала (1,8%), Кисловодск (1,6%) и Пятигорск (1,5%).

В качестве отдыха за границей россияне выбирают Стамбул, куда планируют поехать 6,4% туристов. Затем идут Токио (4,6%), Дубай (4,2%), Париж (3,2%), Рим (3%), Бангкок (2,9%), Сеул (2,6%), Паттайя (2,3%), Милан (2%) и Ереван (1,8%).