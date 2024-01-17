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Чем чаще всего болели российские туристы за рубежом на каникулах

Новогодние праздники не ограничиваются одним лишь весельем, даже если проходят за рубежом. В прошедшие каникулы некоторые россияне болели, отдыхая в далеке от дома.

Чем чаще всего болели российские туристы за рубежом на каникулах
© Unsplash.com

О том, какие недуги чаще всего подкашивали здоровье россиян за рубежом, пишет Ассоциация туроператоров России на своем официальном сайте.

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По сообщению ЕВРОИНС Туристическое страхование, на зимних каникулах пребывающие за границей россияне не болели тяжелыми недугами. Однако совсем без подкошенного здоровья не обошлось.

«Рейтинг причин страховых событий за рубежом в новогодние каникулы по-прежнему возглавляют ЛОР-заболевания, отравления, а также вирусные инфекции. Кроме того, в этот период поступало значительное число обращений на травмы и ушибы, особенно среди отдыхающих в странах Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Травмы россияне чаще всего получали в рамках ДТП в Таиланде. А самая высокая цена за предоставленную медицинскую помощь в «стране улыбок» достигла девяти тысяч евро. В то же время россияне ни разу не пожаловались на качество зарубежной медицины, также они не сталкивались с отказом в предоставлении специализированной помощи.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему в Таиланде такая вкусная еда.

Отдых за границей
ЕВРОИНС
Ассоциация туроператоров России