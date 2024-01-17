Чем чаще всего болели российские туристы за рубежом на каникулах

Новогодние праздники не ограничиваются одним лишь весельем, даже если проходят за рубежом. В прошедшие каникулы некоторые россияне болели, отдыхая в далеке от дома.

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О том, какие недуги чаще всего подкашивали здоровье россиян за рубежом, пишет Ассоциация туроператоров России на своем официальном сайте.

По сообщению ЕВРОИНС Туристическое страхование, на зимних каникулах пребывающие за границей россияне не болели тяжелыми недугами. Однако совсем без подкошенного здоровья не обошлось.

«Рейтинг причин страховых событий за рубежом в новогодние каникулы по-прежнему возглавляют ЛОР-заболевания, отравления, а также вирусные инфекции. Кроме того, в этот период поступало значительное число обращений на травмы и ушибы, особенно среди отдыхающих в странах Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Травмы россияне чаще всего получали в рамках ДТП в Таиланде. А самая высокая цена за предоставленную медицинскую помощь в «стране улыбок» достигла девяти тысяч евро. В то же время россияне ни разу не пожаловались на качество зарубежной медицины, также они не сталкивались с отказом в предоставлении специализированной помощи.