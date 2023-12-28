Стало известно, сколько отечественные туристы тратят на отдых в России

Из-за нестабильной ситуации в мире многие россияне стали чаще путешествовать по собственной стране. Недавно эксперты представили статистику трат соотечественников, выбравших отдых на родине.

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О том, сколько тратят 53% российских туристов, путешествуя по собственной стране, рассказала представитель компании «ПроГород» в рамках Петербургского международного форума «Travel Hub. Путешествуй!» Ксения Титова. Ее процитировал официальный сайт Ассоциации туроператоров.

Эксперты утверждают, что в среднем россияне готовы расстаться с годовой зарплатой ради путешествия. Однако основной прирост туристов произошел совсем от другой аудитории.

«Мы понимаем, что основной прирост именно числа поездок будет происходить за счет группы людей, тратящих на поездки до 45 тыс. рублей, максимум – до 75 тыс. руб. Но не выше», — объяснила Ксения Титова.

По ее словам, среди российских путешественников есть и те, кто тратит до 25 000 рублей в год на отдых. Однако в данном случае, как предполагается, речь идет об экскурсиях.