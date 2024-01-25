Общественница рассказала, как подготовить кошку к прогулкам на шлейке

Домашних кошек редко выгуливают, так как прямой нужды в этом нет. Но иногда у хозяина может возникнуть желание прогуляться с питомцем.

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Как подготовить любимца к прогулке, «ФедералПресс» рассказала руководитель направления внешних коммуникаций Фонда защиты городских животных Дарья Путинцева.

«Гулять или не гулять с кошками – вопрос спорный. Но если все же такое желание есть (в первую очередь у котика), соблюдайте меры безопасности и постепенно приучайте питомца как к шлейке, так и к улице», – сказала эксперт.

Дарья Путинцева отмечает, что питомцы должны быть стерилизованы, а их вакцинации актуальны. Также лучше иметь микрочип на случай потери животного.

По словам эксперта, для прогулок нужна анатомически подходящая шлейка. Приучать животное к лестничной клетке не нужно, но нельзя отпускать его из рук в лифте, напоминает она.

«Выберите спокойное, тихое место около дома – сквер, парк или лес. Поставьте переноску на траву, откройте дверцу и не трогайте кота. Первое время он будет бояться, попасть на улицу для него – все равно что для нас в момент телепортироваться на корабль инопланетян: все непонятное, незнакомое, и неизвестно – дружелюбно ли настроенное», – говорит Путинцева.

Для приучения к прогулкам данный процесс необходимо повторять регулярно, корректируя частоту и длительность в зависимости от пожеланий и хозяина и питомца. Но если кот панически боится улицы, чувствует очевидный дискомфорт вне переноски – не мучайте животное и организуйте пространство для любимца дома.