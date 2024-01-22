Как правильно путешествовать на поезде с котом

Чтобы обезопасить своего питомца во время дальней поездки на поезде, необходимо перед покупкой билета изучить правила перевозки, соблюдать требования перевозчика и обязательно чипировать животное. Об этом «ФедералПресс» заявила руководитель направления внешних коммуникаций Фонда защиты городских животных Дарья Путинцева.

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«Кошки, в отличие от собак, очень изворотливые, плюс у них высокая способность к мимикрии, то есть они могут прятаться так, что, если они не захотят, чтобы их нашли, их не найдут. Особенно в стрессе, когда домашний кот убегает, он станет усиленно прятаться», – заявила собеседница.

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Дарья Путинцева обратила внимание на важность выбора переноски для дороги. Независимо от вида транспорта, переноска должна быть надежной, в том числе усилена болтами, подчеркнула эксперт. Она рекомендует не приобретать пластиковую переноску, а купить специальную переноску для авиаперевозок, независимо от вида путешествия.

Эксперт призвала чипировать своего питомца. Чипирование поможет идентифицировать его в случае находки и связаться с хозяином посредством сканирования чипа в ветеринарной клинике. Кроме того, для распознавания животного можно использовать «адресники», которые размещаются на ошейниках.

«Если вы встретили кота на перроне, конечно, в поезд его пихать не нужно. Лучше подойти к начальнику станции, к администрации, сообщить, что нашли кота. Если там отказываются принимать котика, тогда нужно придержать его у себя, если вы, например, не пассажир, который едет дальше, а прохожий. Котика нужно взять в безопасное место: домой или ветеринарную клинику», – добавила Путинцева.