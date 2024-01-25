Выбор гостиницы: что нужно помнить про сборы

Сравнить цены в отелях не должно быть сложно, но скрытые сборы могут затруднить определение реальной стоимости вашего пребывания. Конечно, мы говорим о курортных сборах — тех повсеместно ненавистных сборах, которые взимают отели и курорты в таких местах, как Гавайи и Лас-Вегас. При этом гостиницы в Хабаровске можно изучить прямо сейчас.

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Курортные сборы обычно взимаются для покрытия таких удобств, как Wi-Fi и посещение тренажерного зала, но они не являются дополнительными. У вас нет другого выбора, кроме как оплатить их, даже если вы решите не пользоваться удобствами, на которые они распространяются. Это главная причина, по которой два законодателя в конце 2019 года представили законопроект — Закон о прозрачности рекламы отелей от 2019 года, — который отменит курортные сборы в качестве дополнительных платежей и заставит отели включать их в их объявленные расценки.

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Показательный пример в США

В частности, законопроект был внесен в Палату представителей «для запрета недобросовестной и вводящей в заблуждение рекламы цен на гостиничные номера и другие места краткосрочного проживания». В конечном счете, однако, после внесения в Палату он застопорился.

Но в 2022 году Федеральная торговая комиссия начала изучать способы потенциального регулирования сборов как недобросовестной или вводящей в заблуждение практики. Совсем недавно они открыли период для общественного обсуждения потенциального влияния этой практики.

Полезные советы для путешественников

Если вы планируете поездку в этом году и надеетесь избежать ненужных расходов из собственных средств, отказ от курортных сборов — исключительно разумный шаг. Вот несколько советов, которые могут помочь.

Прежде всего, убедитесь, что вы знаете, как и где искать курортные сборы при бронировании проживания в отеле. Эти сборы не всегда отображаются на видном месте, но вы можете найти их и отметить, если знаете, что ищете. А уточнить гостиница Хабаровск цены можно онлайн.

Начнем с того, что курортные сборы не всегда указаны на начальных страницах поиска веб-сайтов-агрегаторов путешествий. Например, если вы ищете отель в Лас-Вегасе, вы заметите, что там указана цена на платформе, но общая цена, включающая налоги и сборы, отображается только при бронировании.

Убедитесь, что вы не принимаете на веру первое слово о цене вашего проживания. Возможно, вам придется просмотреть несколько страниц, напечатанных мелким шрифтом, чтобы найти курортные сборы, налоги и другие расходы, которые могут увеличить стоимость вашего номера. Между тем, точную информацию об отелях можно уточнить с помощью удобного сервиса — https://www.ozon.ru/travel/.

Конечно, это также дает вам возможность искать объекты, в которых курортный сбор вообще не взимается. Если вы отчаянно хотите избежать курортных сборов и гостиничных сборов во время путешествия, поиск объектов, в которых не взимаются скрытые сборы, — ваш лучший выбор.