Россияне смогут регистрироваться в отелях через «Госуслуги»

Правительство планирует принять акт, позволяющий регистрироваться в гостиницах через «Госуслуги», в апреле этого года. Также россиянам могут разрешить заселяться в гостиницы по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания и с помощью биометрии. В этом случае предъявление паспорта сотруднику отеля не потребуется, сообщает пресс-служба кабмина.

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Вместе с тем люди до сих пор сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники отелей попросту не видят бронирований у себя в системе.

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Business FM поговорила с отельерами и участниками отрасли о том, как они относятся к предложенной инициативе регистрации в гостиницах, как часто сейчас возникают проблемы при бронировании номеров и с чем это связано:

Предприниматель, владелец гостиницы «Чемоданов» в Москве Алексей Петропольский:

— Отличная идея, потому что часто происходит так, что человек попал в гостиницу ситуативно, решил именно сегодня остаться на ночь в центре Москвы, а не ехать в Подмосковье либо к себе домой. Но если у него нет паспорта с собой, оригинала, то заселить мы его не имеем права, потому что регистрационный учет происходит в режиме онлайн и мы общаемся с МВД через базу, в которую заносим всех, кто к нам заселяется. Если появится возможность через биометрические данные, через фотографию, отпечатки пальцев либо документы на автотранспорт, это только повысит удобство, конвертируемость клиентов, ну и, конечно, привнесет новые возможности для физических лиц и для владельцев отельного бизнеса.

— То есть одни плюсы?

— Не вижу никаких минусов, поскольку «Госуслуги» сейчас великолепно работают и там проверяются все биометрические данные и дается возможность взаимодействовать с любыми госорганами. Я не вижу проблем так же взаимодействовать и с отелями.

— Вернемся к старому вопросу: посетители отелей, которые пытаются бронировать через сайт отеля, приезжают в отель, а регистрации там и нет. Есть ли сейчас такая проблема?

— Да, такая проблема есть. Когда с рынка два года назад ушли все зарубежные системы бронирования, которые составляли, не побоюсь этих цифр, 90% всех броней даже внутрироссийского туризма, начали заходить все новые и новые системы бронирования, и они начали заходить с нуля. То есть фактически сейчас на ресепшен отеля у специалиста, который занимается бронированием, стоит десять систем бронирования, совершенно разных, которые дают свой трафик клиентов. Тебе приходит бронь, система бронирования часто вынуждена говорить, что подтверждено, а сотрудник внутри отеля просто не видел или просто не внес из одной из систем это бронирование внутри своей базы, и возникают казусы. Но из этих систем бронирования мы отфильтровываем наиболее эффективные и пытаемся их завязать в нашу ЦРМ-систему, которая бы давала возможность автоматизированно на определенную дату, определенный номер закреплять бронь, которая пришла извне. Но это долгий процесс, и многие отели, которые работают как хостелы, «две звезды», где-то в области или в регионе, у них просто нет на это бюджета и персонала, и они вынуждены просто вручную все вбивать, а где ручной труд, там всегда много ошибок.

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Гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

— Мне кажется, что чем больше способов заселиться в отель, тем удобнее и быстрее будет это происходить для туриста. По загранпаспорту невозможно заселиться российскому гражданину в отель, часто бывает так, что рейс вовремя не вылетает, туристу надо ночевать в Москве, у него на руках только загранпаспорт, если он летит, например, в Турцию или в Египет, и ситуация становится неразрешимой. Если сервис перейдет в «Госуслуги», будет еще удобнее, поскольку все ходят уже с мобильными телефонами, где «Госуслуги» прописаны, и будет еще проще. Мне кажется, это важный шаг навстречу туристам, это снизит количество конфликтных ситуаций. Приветствуем и ждем, что решение не заставит себя долго ждать. Хорошо бы уже к этому лету мы получили такие возможности.

— Бывают ситуации, когда происходит сбой при бронировании непосредственно на сайтах отелей?

— Конечно, надежность наших систем не стопроцентная, многие наши туристы, бронируя у нас размещение в отеле, потом звонят в отель и спрашивают по телефону: «Вы видите мое бронирование?» И это какая-то лишняя подстраховка. Сейчас в туризме обмен данными может пройти несколько информационных систем, поэтому бывает какой-то сбой или задержка. Бывает так, что отель отдает номер в продажу, на полсекунды раньше другой турист бронирует этот же номер, а скорость прохождения вот этой информации не мгновенная. Соответственно, кто-то успел раньше на полсекунды, перехватил номер, а вам отель тоже подтвердил, что он есть. Но, к сожалению, да, надежность компьютерных систем не стопроцентная, но достаточно высокая.

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Владелец управляющей компании Hotel Kit, руководитель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова:

— Звучит все достаточно позитивно, потому что, если есть больше вариантов заселения гостей, соответственно, это удобней. Единственное, всегда есть вторая сторона медали: это когда внедряют, но еще не все правила игры прописывают. Но то, что сейчас все полностью цифровизовано, — это хорошо, и то, что по заграннику будет, — это тоже хорошо, потому что до сих пор, хотя уже много лет эта инициатива, в некоторых отелях даже не знают, что по заграннику заселять запрещено на сегодняшний день. Но самое главное, что это будет хоть какая-то альтернатива автоматическому поселению, в том числе ускоренному поселению, которое используется уже по всему миру много-много лет. Поэтому в этом плане я считаю, что это шаг вперед.

— Что вы скажете о ситуациях, когда происходят сбои непосредственно при бронировании на сайте отеля? Приезжают люди в отель, а на ресепшен говорят, что не видят регистрации.

— Ну, это технические вопросы. Например, вы забронировали через какой-то онлайн-ресурс, и эти данные должны прийти в нашу систему. Может быть какая-то техническая «разлучка», когда бронь не дошла. Либо, когда был безумный бум после ухода Booking и других ведущих компаний по бронированию, таких как Airbnb, соответственно все просто повалили, по-другому не сказать, на российские агрегаторы. И вот здесь некоторые российские агрегаторы просто не справились с этим потоком, и тогда был огромный бум этих проблем, когда просто приходили бронирования в систему, но мы как отельеры их не видели. У нас доходило до того, что мы звонили некоторым гостям, спрашивали, какой номер они забронировали, потому что настолько система сбилась у всех.

Нововведение включено в дорожную карту развития туристической отрасли, которую ранее утвердило правительство РФ.