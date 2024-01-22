Россиянам объяснили, как на целый месяц увеличить отпуск в 2024 году

В 2024 году россиянам предоставляется уникальная возможность насладиться отпуском в общей сложности 51 день, используя всего лишь 21 день отпуска, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА-Новости.

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Согласно информации от сервиса OneTwoTrip, осуществление столь продолжительного отдыха требует искусного распределения выходных, совпадающих с государственными праздниками. Например, в 2024 году 23 февраля приходится на пятницу, а официальные выходные протягиваются до воскресенья. Таким образом, взяв всего четыре дня отпуска (с 19 по 22 февраля), можно наслаждаться девятидневным отдыхом с 17 по 25 февраля. По аналогичной стратегии можно организовать девятидневные каникулы в период с 4 по 10 марта, взяв отпуск всего на четыре дня.

Эксперты также отмечают, что майские праздники в 2024 году разделены на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Путем взятия отпуска в течение пяти рабочих дней между ними (с 28 апреля по 12 мая) можно организовать 15-дневный отпуск.

День России, который приходится на 12 июня, выпадает на среду. Добавив всего четыре дня отпуска (с 10 по 14 июня), можно продлить выходные до девяти дней (с 8 по 16 июня). Также, аналогично можно создать девятидневные каникулы в период с 5 по 8 ноября, взяв отпуск и уехав с 2 по 10 ноября включительно.