Лайфхак на грани провала: чтобы задержаться в Таиланде, туристы купили новый тур

На хитрость пошли туристы, которым не хватило 2 недель отдыха на Пхукете. Они решили не улетать чартером, включенным в пакетный тур, а остаться на острове еще на некоторое время. Правда, взглянув на цены регулярных рейсов, ахнули: «С Пхукета прямой до Москвы 170 тыс. руб. на двоих. Очень жалко отдавать такие деньги только за перелет. Решили вместо этого взять новый недельный тур – итого вышло 150 тыс.», – поделился лайфхаком турист в соцсетях.

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Сказано – сделано. Первоначальный чартер улетел в Москву. Туристы заселились в новый отель. И при более детальном взгляде на свой тур поняли, что в него включен чартер другой авиакомпании. В Таиланде же действуют ограничения: после прилета чартером можно улететь обратно либо чартером этой же авиакомпании или регулярным рейсом. У туристов закрались сомнения: не обманули ли они сами себя.

Разобрать этот случай вызвались в закрытом телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B». Турагенты, которые сталкивались с подобными кейсами, уверяют, что улететь таким образом можно. Но для этого нужно совершить дополнительные действия.

В первую очередь необходимо связаться с туроператором и, объяснив ситуацию, попросить не аннулировать обратный вылет. Это могут сделать автоматически после неявки на рейс в Таиланд. Вероятнее всего, организатор тура пойдет навстречу. В одной из туроператорских компаний, работающих на этом направлении, подтвердили такую возможность. В случае положительного ответа остается лишь небольшая вероятность, что на границе туристам попадется придирчивый работник миграционной службы, который не даст пересечь границу, но по опыту это крайне маловероятно.

Чтобы гарантированно избежать проблем, профессионалы турбизнеса рекомендуют туристам, оказавшимся в схожей ситуации, брать новый тур у того же туроператора, что и первый, с чартером той же авиакомпании.