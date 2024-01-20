Как поблагодарить пилотов после рейса? Аплодисменты ни к чему

Эксперты по этикету посоветовали не хлопать при посадке самолёта. Обычное путешествие не должно сопровождаться аплодисментами, отметила специалист по вояжам и этикету Рози Пантер. Её коллега Джо Брайант также считает такую традицию устаревшей.

Пантер посоветовала в случае, если перелёт был сложным, а посадка — непростой, поблагодарить пилота лично при выходе из самолёта. Так она рассказала, как вести себя во время полёта. По словам эксперта, пользоваться обоими подлокотниками кресла имеет право пассажир, который сидит посередине, а вовсе не у иллюминатора и не в проходе.