Эксперт назвала 9 способов чаще путешествовать
Многих людей от путешествия удерживает нехватка финансов или свободного времени. Однако эксперты считают, что отправиться в приключение куда проще, чем многие думают.
О том, как чаще путешествовать чаще, сообщает A Globe Well Traveled.
Минималистичный образ жизни
Не захламляйте квартиру и жизнь безделушками, покупайте только действительно нужные вещи. Это поможет вам оставаться налегке, не беспокоясь о вещах. Чаще пользуйтесь общественным транспортом, чтобы сэкономить.
Выбирайтесь из дома на выходные
Чтобы расширить кругозор, чаще выбирайтесь из дома в выходные, пусть на один день. Выезжайте на природу или посещайте другие города.
Пользуйтесь бонусами от авиакомпаний
Некоторые авиакомпании предлагают клиентами бонусы в виде бесплатных миль. Их можно получить через кэшбек, чаще путешествуя.
Скидка на проживание
Бронируйте жилье со скидкой. Для этого достаточно выбирать подходящие варианты на специализированных сервисах и участвовать в программах лояльности. Но всегда сравнивайте цены жилья из такой программы с тем, что предлагает остальной рынок.
Сдавайте свое жилье, пока путешествуете
Пока вы путешествуете, ваше жилье будет зарабатывать вам деньги на продолжение странствий. Достаточно сделать несколько хороших снимков своей недвижимости и выставить ее на аренду на специализированные сайты для путешественников.
Выбирайте дешевые направления
Страны с низкими ценами также обладают богатой историей и интересной культурой. В их числе Таиланд и Бали.
Работайте удаленно
Удаленная работа позволяет трудиться в любой точке мира, открывая доступ к более частым путешествиям.
Работайте в сфере путешествий
Чтобы чаще путешествовать, иногда бывает достаточно найти более мобильную работу, подразумевающую командировки в разные точки страны или мира.
Отдавайте предпочтение путешествию
В любой ситуации отдавайте предпочтение путешествию. Будь то свадьба друга или день рождения родственника, собирайте вещи и отправляйтесь в приключение.
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