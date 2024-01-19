Эксперт назвала 9 способов чаще путешествовать

Многих людей от путешествия удерживает нехватка финансов или свободного времени. Однако эксперты считают, что отправиться в приключение куда проще, чем многие думают.

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О том, как чаще путешествовать чаще, сообщает A Globe Well Traveled.

Минималистичный образ жизни

Не захламляйте квартиру и жизнь безделушками, покупайте только действительно нужные вещи. Это поможет вам оставаться налегке, не беспокоясь о вещах. Чаще пользуйтесь общественным транспортом, чтобы сэкономить.

Выбирайтесь из дома на выходные

Чтобы расширить кругозор, чаще выбирайтесь из дома в выходные, пусть на один день. Выезжайте на природу или посещайте другие города.

Пользуйтесь бонусами от авиакомпаний

Некоторые авиакомпании предлагают клиентами бонусы в виде бесплатных миль. Их можно получить через кэшбек, чаще путешествуя.

Скидка на проживание

Бронируйте жилье со скидкой. Для этого достаточно выбирать подходящие варианты на специализированных сервисах и участвовать в программах лояльности. Но всегда сравнивайте цены жилья из такой программы с тем, что предлагает остальной рынок.

Сдавайте свое жилье, пока путешествуете

Пока вы путешествуете, ваше жилье будет зарабатывать вам деньги на продолжение странствий. Достаточно сделать несколько хороших снимков своей недвижимости и выставить ее на аренду на специализированные сайты для путешественников.

Выбирайте дешевые направления

Страны с низкими ценами также обладают богатой историей и интересной культурой. В их числе Таиланд и Бали.

Работайте удаленно

Удаленная работа позволяет трудиться в любой точке мира, открывая доступ к более частым путешествиям.

Работайте в сфере путешествий

Чтобы чаще путешествовать, иногда бывает достаточно найти более мобильную работу, подразумевающую командировки в разные точки страны или мира.

Отдавайте предпочтение путешествию

В любой ситуации отдавайте предпочтение путешествию. Будь то свадьба друга или день рождения родственника, собирайте вещи и отправляйтесь в приключение.