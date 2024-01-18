Транспортные компании повышают стоимость аренды туристических автобусов

В Карелии резко выросли цены на автотранспортные услуги, которыми пользуются туроператоры. По словам руководителя туристической компании «Краски» Евгения Куликова, рост составил от 15 до 30% в зависимости от класса и возраста транспортного средства.

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«Сейчас цена аренды микроавтобуса и минивэна составляет 2,5–3 тыс. руб. в час, большого автобуса – около 4 тыс. руб. Это выше, чем в Москве», – пояснил Евгений Куликов.

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По его словам, причин роста стоимости аренды несколько: подорожавшее из-за санкций обслуживание, нехватка запчастей, рост цен на топливо. Но главное – дефицит автобусов, который образуется на фоне большого спроса в высокий сезон: «В Карелии всегда было с этим сложно, проблема неоднократно поднималась на уровне правительства. Она решается, правда, недостаточно – например, не так давно за бюджетные средства приобрели пять автобусов Higer, которые сейчас используются туристическими компаниями. Но этого мало. Представьте, во время трехдневного тура по Карелии автобус проходит около 1300 км, расходы очень большие, ресурс быстро вырабатывается».

В других регионах ситуация проще, во всяком случае, пока. Например, в екатеринбургской компании More Travel, организующей летом автобусные туры на юг России, сообщили, что расходы на транспорт увеличились, но не критично. «Цены на автобусы подняли примерно на уровень инфляции», – пояснила представитель туроператора Алена Топоркова.

В Псковской области в начале года с ценами все стабильно, но туристические компании с опасением ждут весны, когда станет понятно, насколько вырастет стоимость дизельного топлива. «На новый сезон цены еще не подняли, но посмотрим, что будет через пару месяцев, – сказал TourDom.ru директор компании «Салон путешествий Дива» Михаил Никитин. Он отметил, что в регионе, как и в Карелии, наблюдается дефицит автобусов:

«Новых очень мало, цены космические, притом что если приобретать новый автобус, то он окупится в наших условиях, – когда транспорт активно работает только в высокий сезон – в лучшем случае за 15–20 лет».

По словам Никитина, сейчас проще всего завезти автобусы из Китая – история хоть и не быстрая по времени, но получится примерно в 2 раза дешевле, чем покупать проверенные марки в Европе.

При этом в Европе, в частности в Германии, туристические автобусы продолжают приобретать, хоть и далеко не в тех объемах, как до пандемии и санкций, рассказал TourDom.ru владелец компании из Калининграда, занимающейся реализацией автомобильной и спецтехники.

«Цены в Германии подросли, но не сильно – там тоже инфляция, спроса серьезного нет, выбор большой. Но есть очевидные проблемы с доставкой техники в Россию. Во-первых, сложно сейчас переводить деньги – платежи идут, например, через Киргизию. Во-вторых, не все просто и с доставкой. Приходится везти через Болгарию в Турцию, а уже оттуда на паромах в Россию», – рассказал предприниматель, добавив, что в целом доставка туристических автобусов из Германии в Россию подорожала в прошлом году на 5–7%.

В возможности собственного российского производства туристических автобусов эксперты несильно верят. «Мало производить, необходимы производственные базы, где технику будут обслуживать, а их почти не осталось», – считает Евгений Куликов. По мнению Михаила Никитина, идея хорошая, но на практике малореализуемая: для того, чтобы производство новых автобусов окупилось, нужен большой заказ, а чтобы он появился, автобусам надо лет десять побегать – те же туристические фирмы должны убедиться, что автобусы хорошие.

«Получается замкнутый круг», – отмечает эксперт.