Гилберт Отт имеет большой опыт путешествий. За десятки полетов он успел выявить несколько простых лайфхаков, которые делают перемещение из страны в страну комфортнее. Рассказывает об опыте туриста DailyMail.

Сушильные листы

После долгих перелетов вещи в чемодане пропитываются самыми разными, но не всегда приятными запахами. Чтобы этого не случилось, Гилберт Отт предлагает класть в чемодан перед поездкой сушильные листы. Обычно их используют при сушке белья, чтобы оно имело приятный аромат. Однако эксперт считает, что они эффективны и вне дома.

Непрозрачная клейкая лента

Непрозрачная клейкая лента пригодится вам в том случае, если в номере будут раздражающие источники света. Например, будильник, светоиды и какая-либо электроника, способная помешать сну. Непрозрачной клейкой лентой ее всегда можно заклеить, решив проблему с засыпанием.

Не спешите пользоваться гостиничным утюгом

Гилберт Отт не призывает совсем отказываться от использования гостиничного утюга. Однако перед тем как поднести его к своей одежде, следует убедиться, нет ли на нем следов загрязнений. Известно, что те же пилоты используют утюг для разогрева пиццы во время долгого пребывания в гостинице.

Отпаривайте одежду с помощью душа

Если вам нечем привести в порядок смявшуюся одежду, повесьте ее на вешалку для полотенец или за дверью ванной комнаты. Пусть она висит там в то время, пока вы принимаете душ. Ваши вещи разгладятся и освежатся.

Скатывайте одежду во избежание складок

Свернутая будто свиток одежда решает сразу две проблемы: она экономит место в чемодане и не мнется.

Пользуйтесь местными доставками в день приезда

В случае, если вы не хотите брать с собой уйму вещей, закажите доставку в номер предметов, которые не влезли в багаж. Это могут быть лекарства или еда.

Клипсы для штор

Дизайнеры продумывают каждую деталь в номере отеля. Это касается и штор, которые часто придают уюта помещению. В то же время они могут не справляться с проникающим в комнату светом с улицы. В этом случае помогут клипсы для штор, которые зафиксируют их в нужном положении.