Путешествия самолетом зачастую сопровождаются стрессом из-за опасений потерять или забыть где-то свои вещи. Особенно это касается перелетов с пересадками, когда по несколько раз приходится проходить паспортный контроль, досмотр, а иногда и смену терминала.

Во-первых, все действительно ценные вещи лучше держать при себе в ручной клади. Туда отлично поместятся документы, деньги, планшет или ноутбук. Украшения тоже безопаснее будет возить с собой.

Надевайте на себя часы и украшения уже после прохождения досмотра. Перед сканером придется снять часы, кольца и прочие аксессуары. Чтобы потом не потерять их при посадке в самолет, наденьте сразу после досмотра.