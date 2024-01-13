Морская болезнь: как ее избежать в путешествии

Морская болезнь может омрачить любое морское путешествие или круиз. Неприятные симптомы, такие как тошнота, головокружение и рвота, могут сделать вашу поездку невыносимой. Однако, "Рамблер" даст ряд рекомендаций, позволяющих справиться с этой проблемой.

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Еда

Избегайте тяжелых и жирных продуктов, вроде жаренного мяса, фаст-фуда и орехов, перед поездкой. Они могут увеличить риск возникновения морской болезни. Вместо этого, старайтесь употреблять легкую и усваиваемую пищу — фрукты, овощи и каши.

Запахи

Важно также соблюдать правила гигиены и избегать запахов, которые могут вызвать тошноту. Поддерживайте свежесть воздуха в каюте и избегайте контакта с ароматными продуктами, которые могут усилить симптомы морской болезни.

Каюта

Если возможно, выбирайте каюту с видом на горизонт из окна. Визуальное восприятие горизонта может помочь вашему вестибулярному аппарату ориентироваться в пространстве и уменьшить ощущение дискомфорта.

Дыхание

Отличным способ справиться с начинающей тошнотой является дыхательная практика. Глубокое дыхание может помочь успокоить нервную систему и справиться с неприятными ощущениями. Поэтому регулярно делайте глубокие вдохи и выдохи.

Имбирь

Попробуйте использовать народные средства для профилактики морской болезни. Например, имбирь считается эффективным средством в борьбе с тошнотой и рвотой. Вы можете потреблять его в виде имбирного чая, пряников или добавлять в пищу.

Место

Если вы подвержены морской болезни, рекомендуется сидеть на открытом воздухе в области с минимальными колебаниями. Место на верхней палубе, в дальнем кормовом разделении или у самого киля может обеспечить наименьшее движение.