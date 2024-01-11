Майя Ломидзе: Турмаршрут должен быть отдыхом, а не преодолением и испытанием за свои же деньги

Недавно были утверждены четыре новых национальных туристических маршрута - в Удмуртии, на Камчатке, в Мурманской и Калининградской областях. Теперь их 44. Среди них - "Гранд тур "Вся Карелия!", "Кузбасс - огонь в сердце", "Жигулевские выходные", "В Сибирь по своей воле", "Горная Шория. К детям Тайги".

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Правила для таких туров прописаны в постановлении правительства РФ. Рассматривает заявки регионов Экспертный совет по определению национальных туристических маршрутов при Минэкономразвития РФ, в который входят представители министерства и туротрасли. Чем новые маршруты отличаются от остальных и какие преимущества получат туристы, которые отправятся в такие путешествия? Об этом мы говорили с сопредседателем экспертного совета, исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе.

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Майя, первые национальные турмаршруты появились в июне 2022 года. Чем все-таки они отличаются от остальных? В чем их изюминка?

Майя Ломидзе: Это флагманский, близкий к безупречности маршрут, на котором турист может посмотреть самые важные и значимые достопримечательности. То, чем регион может привлекать широкую аудиторию путешественников.

При этом в каждом регионе есть несколько сотен разных турмаршрутов, включающих посещение объектов, заявленных и в национальном. Например, Рускеала в Карелии - абсолютный хит, который входит в тысячи турмаршрутов. Но "Гранд тур "Вся Карелия", кроме Рускеалы, включает еще петроглифы и другие яркие точки, которые позволяют "распробовать" регион полностью.

Немаловажно, что нацмаршрут должен быть выверен логистически, чтобы не возникало никаких вопросов по перемещению туристов между точками и по размещению. Гостиницы только классифицированные, дороги отремонтированные и по пути предусмотрены санитарные остановки. Для туриста поездка по нацмаршруту должна стать настоящим отдыхом - интересным и запоминающимся, а не преодолением и испытанием за свои же деньги.

Кроме комфорта для туристов, какая еще цель стоит?

Майя Ломидзе: Самый главный показатель, который прописан в постановлении правительства, - маршрут после его запуска должен обеспечить плюс 25% ежегодного притока туристов. А это означает, что он должен быть продаваемым и востребованным.

Если на маршруте все по высшему разряду, то и цена, получается, выше, чем на других?

Майя Ломидзе: Одно из требований к оператору - должна быть предусмотрена вариативность размещения.

У кого-то, допустим, нет возможности размещаться в пятизвездочной гостинице. Значит, должна быть бюджетная альтернатива. Поэтому на каждом маршруте есть возможность выбора. Если, конечно, в регионе в принципе она есть.

Что касается цены, то поскольку эти маршруты входят в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", цель которого увеличить турпотоки внутри страны, то стоимость тура не должна стать барьером. Цена - только среднерыночная, доступная для широкой аудитории. Эти маршруты не нишевые, они должны быть заточены на более-менее массовый спрос.

Какие новые маршруты появятся в 2024 году? Какие регионы рассматривает экспертный совет?

Майя Ломидзе: Поскольку процедура прохождения маршрутов для получения статуса "национальный" очень непростая, кто из тех, кто уже подал заявки, получит его, сейчас сказать невозможно.

По практике могу сказать, что не было ни одного случая, когда бы маршрут не вернулся на доработку. Бывает, в заявку включают странные маршруты, которые никому не интересны. И наоборот, почему-то проигнорированы объекты, которые были бы интересны туристу и показали бы достоинства региона. Либо не продумана логистика. Или предлагают только гостиницы категории две звезды, куда людей не поселишь. И самый главный вопрос - несоответствие предлагаемой цены и того набора услуг, которые входят в маршрут.

На данный момент в работе находятся заявки от Башкирии, Орловской, Липецкой, Ярославской, Тверской областей, Чеченской Республики. Несколько заявок поступило в декабре, они будут отрабатываться вместе с теми, которые поданы в наступившем году.

Как проходит рассмотрение заявок? И за что еще можете их не утвердить?

Майя Ломидзе: Все заявки поступают в минэкономразвития, где они и рассматриваются на первом этапе. Это должны быть, как я уже говорила, самые значимые и яркие объекты региона. А сам маршрут - таким, чтобы им мог воспользоваться как организованный, так и самостоятельный турист.

Иногда, когда эксперты проходят маршрут как первые туристы, становится понятно, что тематически увязанный маршрут с достойными объектами для показа, полностью отвечающий критериям постановления правительства, не соответствует требованиям по инфраструктуре. Это значит, маршрут не получит статус национального туристического.

Что это за требования к инфраструктуре?

Майя Ломидзе: На первом месте практически всегда и везде это вопросы к санитарным остановкам. Условно: через каждые два-три часа у туриста должна быть возможность воспользоваться туалетом. Это может быть на заправке, в придорожном кафе.

В Европе не только внутри регионов, но и между странами вопрос с санитарными остановками решен просто - в автобусе есть биотуалеты. Может, и нам перенять этот опыт?

Майя Ломидзе: Когда мы говорим о региональных национальных маршрутах, то на них, как правило, набираются группы 15-20 человек. Это значит, что их повезет минивэн. Там установить биотуалет невозможно.

А в некоторых регионах - на Сахалине, в Мурманской, Архангельской областях, в Приморском крае - в принципе невозможно собрать группы по 40 человек, чтобы заказать большой автобус. Плюс там имеет значение антропогенная нагрузка. Все это в совокупности ограничивает возможность установки биотуалета в транспортном средстве.

Майя, по вашим прогнозам, насколько может подорожать отдых в России в 2024 году?

Майя Ломидзе: Мы пока не понимаем, какая будет инфляция в 2024 году, что будет происходить ближе к летнему сезону. Но осторожный прогноз такой: цены вырастут в пределах 7%. Насколько он сбудется, будет понятно только по истечении первого квартала.

Как вы считаете, государство должно предложить турбизнесу какие-то меры поддержки, чтобы цены не неслись вскачь?

Майя Ломидзе: Мы видим постоянно растущий спрос на внутреннем туристическом рынке. Таким образом, если есть задача повлиять на цену (снизить, сдержать рост), то имеет смысл сделать это путем усиления конкуренции.

То есть создавать новые объекты инфраструктуры и новые возможности. Конкуренция при растущем спросе позволяет не задирать цены.