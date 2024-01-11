Какие вещи не являются ручной кладью

При прохождении предполетного досмотра в аэропорту пассажиры часто задаются вопросом – какие вещи можно взять с собой в салон самолета в качестве ручной клади, а какие нет.

© Unsplash

Правила авиакомпаний в отношении ручной клади различаются, но в целом разрешается брать на борт одну единицу ручной клади, а также как правило личную сумку или рюкзак.

Размер и вес допустимой ручной клади зависит от класса обслуживания и авиакомпании. Например, в эконом-классе обычно допускается одна единица весом до 8 кг с габаритами как правило не более 55x40x20 см. Дополнительная личная сумка, например дамская сумочка или небольшой рюкзак для ноутбука, также разрешена. Ее вес и размер также регламентирован.

Таким образом, как правило пассажиру можно взять на борт одну основную единицу ручной клади, будь то чемодан или рюкзак, а также дополнительную личную сумку.

Однако рекомендуется заранее уточнить у перевозчика допустимые габариты и вес вашей ручной клади.