Путешествие – это всегда грандиозное событие, которое сулит знакомство с новыми городами, достопримечательностями, а также массу позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. Чтобы оно прошло максимально насыщенно, комфортно и без неприятных неожиданностей, стоит подойти к сборам ответственно.

Во-первых, нужно подготовить все необходимые документы, собрать аптечку и продумать гардероб. Во-вторых, опытные путешественники рекомендуют заранее наполнить чемодан и удостовериться в том, что в него все благополучно влезет.

В-третьих, важно вооружиться неочевидными вещами, которые могут выручить в ответственный момент. Какими именно – в материале «Рамблера».

Полиэтиленовые пакеты для мусора

Они нужны почти всегда, ведь в чемодане любого путешественника есть жидкости, которые могут испортить большую часть вещей. Опасность представляют шампуни, гели, зубные пасты, различные продукты и напитки, которые вы повезёте обратно в качестве сувениров. Чтобы содержимое сумок не пострадало, можно упаковать одежду и технику в полиэтиленовые пакеты либо погрузить в них те же жидкости.

Контейнеры для еды

Они особенно актуальны в том случае, если путешествие планируется активное. Например, вы отправляетесь на экскурсии и хотите позаботиться о пропитании на день: в контейнеры можно положить еду с завтрака в отеле или купить снеки, которые в целости и сохранности переживут все прогулки и насытят вас в нужный момент.

Дождевик

Даже если вы отправляетесь в ОАЭ или Турцию, дождевик может очень даже пригодится, когда яркое солнце сменится дождями. Чтобы насладиться каждым моментом и взять от отпуска максимум, не будет лишним обеспечить себя этим аксессуаром. Во-первых, с ним не страшны никакие ливни. Во-вторых, он не занимает много место. А в-третьих, вдруг вы решите продлить путешествие и отправиться пункта назначения в другую страну, с менее комфортным климатом?

Термос или многоразовая бутылка

Эта вещь поможет сэкономить во время путешествия. Во многих городах мира есть фонтанчики с водой, но далеко не всегда удобно пить прямо из него: тут-то и пригодится многоразовая бутылка. Помимо этого, можно запустить чаем или кофе на завтраке в отеле: в таком случае не придётся тратится на напитки в течение дня.

Мыло