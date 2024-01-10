В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке рейса
Если рейс задержали, то у авиапассажиров есть право отказаться от полета. Этот отказ будет считаться вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже невозвратного.
Также авиапассажир может потребовать возместить убытки и компенсацию морального вреда. В течение шести месяцев на внутренних воздушных перевозках возможно обратиться с претензией. К ней дополнительно нужно приложить копии документов, которые подтвердят понесенные убытки.
Кроме того, авиапассажир может взыскать штраф с перевозчика за то, что он не доставил вовремя пассажира в конечную точку. Размер выплаты - 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, однако он не может превышать 50% стоимости авиабилета. Но есть нюанс - штраф выплатят, если перевозчик не докажет, что вылет задержали по обстоятельствам, не зависящим от него.
Авиапассажиры могут воспользоваться бесплатными дополнительными услугами при задержке рейса - хранение багажа, комната матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет, бесплатные прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса от двух часов.
Если рейс задержали на четыре часа и дольше, то пассажиров должны накормить горячим питанием, далее - каждые шесть часов днем и восемь часов - ночью.
Если пассажиры находятся в аэропорту в ожидании рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью, то их обязаны разместить в гостинице, при этом организовав транспорт туда и обратно в аэропорт.