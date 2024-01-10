В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке рейса

Если рейс задержали, то у авиапассажиров есть право отказаться от полета. Этот отказ будет считаться вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже невозвратного.

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Также авиапассажир может потребовать возместить убытки и компенсацию морального вреда. В течение шести месяцев на внутренних воздушных перевозках возможно обратиться с претензией. К ней дополнительно нужно приложить копии документов, которые подтвердят понесенные убытки.

Кроме того, авиапассажир может взыскать штраф с перевозчика за то, что он не доставил вовремя пассажира в конечную точку. Размер выплаты - 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, однако он не может превышать 50% стоимости авиабилета. Но есть нюанс - штраф выплатят, если перевозчик не докажет, что вылет задержали по обстоятельствам, не зависящим от него.

Авиапассажиры могут воспользоваться бесплатными дополнительными услугами при задержке рейса - хранение багажа, комната матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет, бесплатные прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса от двух часов.

Если рейс задержали на четыре часа и дольше, то пассажиров должны накормить горячим питанием, далее - каждые шесть часов днем и восемь часов - ночью.