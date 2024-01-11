Болгария и Румыния начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля. Об этом в четверг сообщает портал Schengen Visa Info.

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Ранее Совет Евросоюза одобрил включение двух государств в «морской и воздушный Шенген». Паспортно-визовый контроль для путешественников, прибывающих из Болгарии и Румынии через морские порты или аэропорты, отменяется с марта.

По информации издания, какими-либо официальными документами новшество не регламентировано. Если планы Софии и Бухареста реализуются, иностранцы с такими визами смогут въезжать в страны-участницы Шенгенского соглашения и находиться там до трех месяцев в течение полугода.

Минувшей осенью против расширения Шенгена выступала Австрия. Канцлер страны Карл Нехаммер уверял, что позиция Вены связана исключительно с безопасностью и «большими вызовами» в шенгенском пространстве, а не направлена против Румынии или Болгарии.