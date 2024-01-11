Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом

Количество стран, в которые можно отправиться прямыми рейсами из России, увеличилось к декабрю 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 40, или на четверть. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года. Российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ в 40 стран. Годом ранее в этом списке было только 32 страны", - говорится в сообщении.

В частности, россияне могут отправиться прямыми рейсами в Азербайджан, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Вьетнам, Гонконг, Грузию, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, на Кубу, в Кувейт, Киргизию, на Маврикий, Мальдивы, в Марокко, Монголию, Мьянму, ОАЭ, Оман, на Сейшельские острова, в Сербию, Сирию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку и Эфиопию, сообщает АТОР.

Как отметили в ассоциации, значимым событием стал запуск прямых рейсов в Грузию. Вылеты в Тбилиси и Батуми теперь доступны из десятка российских городов.

"Также интересны туристам Вьетнам, Гонконг и Хайнань. И в целом полноценное открытие Китая значительно расширило географию полетов с точки зрения количества пунктов назначения. Кроме того, в 2023 году восстановилось прямое авиасообщение между Москвой и Марокко", - напомнили в АТОР.