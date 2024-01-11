МВД Финляндии отложило открытие границ с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии отложило открытие пропускных пунктов на границе с РФ на месяц. Новая дата открытия КПП — 11 февраля, сказала глава ведомства Мари Рантанен, передает Министерство внутренних дел Финляндии.

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