МВД Финляндии отложило открытие границ с Россией
Министерство внутренних дел Финляндии отложило открытие пропускных пунктов на границе с РФ на месяц. Новая дата открытия КПП — 11 февраля, сказала глава ведомства Мари Рантанен, передает Министерство внутренних дел Финляндии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку! Подписаться.