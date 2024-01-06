Что можно отнести на переработку, рассказали эксперты

В синие контейнеры для вторсырья москвичи могут отнести пластиковые бутылки, консервные банки, стеклянную тару, бумагу. Однако некоторые вещи туда лучше не выбрасывать.

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«По разным причинам некоторые вещи в обычные синие контейнеры не стоит выбрасывать, хотя они и поддаются переработке. Мы как региональный оператор просим жителей передавать эти вещи на утилизацию в экоцентры или специальные пункты приема. Стоит проявить небольшое усилие — и полезное сырье не будет растрачиваться впустую, а продолжит приносить пользу», — объясняет генеральный директор АО «Экотехпром» Денис Синельников.

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Региональный оператор Москвы составил топ предметов, которым можно подарить вторую жизнь.

Одежда и текстиль

В первую очередь это касается одежды, постельного белья, домашнего текстиля, а также обуви и сумок в хорошем состоянии. Специальные контейнеры для них есть во многих торговых центрах.

Сбором одежды занимаются экологические организации и благотворительные фонды. Как правило, хорошие вещи отбирают и передают нуждающимся. Старые пледы и полотенца отправляют в приюты для животных. Вещи в плохом состоянии отдают на переработку. Например, из старой хлопковой футболки можно изготовить утеплитель или набивку для мебели.

Куда нести

Фонд «Второе дыхание» установил во многих торговых центрах специальные контейнеры для одежды, а также имеет собственные пункты приема. Экоцентр «Собиратор» принимает одежду в хорошем состоянии, а в «Сборке» доступен обмен вещами.

Трубочки и мелкий пластик

Все содержимое серых и синих баков отправляется на сортировочные комплексы, где из отходов выделяют полезные компоненты и отправляют их на переработку. Но совсем мелкие предметы (трубочки для напитков, палочки от воздушных шариков, зубные щетки, контейнеры от линз) отобрать из общей массы отходов невозможно.

Если же накапливать такие предметы отдельно и сдавать в экоцентры, то получится собрать подходящий для переработки объем. Впрочем, еще лучше вообще отказаться от использования подобных одноразовых вещей.

Куда нести

В экоцентры «Собиратор» и «Сборка» можно относить зубные щетки, пластиковые карточки, дозаторы, детали лего. Дополнительно в «Собираторе» принимают пластиковые трубочки, палочки от леденцов, пластиковые одноразовые станки для бритья, а в «Сборке» — фломастеры и силиконовые браслеты. Перед визитом стоит уточнить актуальный список принимаемого вторсырья. Кроме того, сетевые магазины регулярно проводят акции по сбору зубных щеток, пластиковых карт и другого мелкого вторсырья.

Бытовая техника и электроника

Правильная утилизация старой бытовой техники и электроники позволяет извлекать из этих вещей полезные материалы: пластик, стекло, металлы, в том числе серебро, золото и платину.

Сломанный электрический чайник, телевизор или мобильный телефон можно починить, отдать на запчасти или же отнести на переработку в магазины электроники, бытовой техники или салоны связи. Вещи отправятся на правильную утилизацию, а их владельцы получат скидки и бонусы от продавцов.

Также можно сдать на переработку холодильник и стиральную машину — в Москве есть компании, которые готовы бесплатно вывезти крупную бытовую технику и отправить ее на утилизацию.

Куда нести

Сетевые салоны связи и крупные магазины бытовой техники принимают на переработку гаджеты и бытовые приборы. Услуги по вывозу крупной бытовой техники предлагает множество частных компаний. А еще можно воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru.

Опасные отходы

Батарейки и ртутные лампы требуют особой утилизации. Их нужно накапливать отдельно и сдавать в специальные пункты приема.

Лампы в процессе переработки разделяют на компоненты. Содержащие ртуть отходы направляют на обезвреживание, а стекло и цветные металлы возвращают в производство. Из батареек выделяют железо, графит, марганец, цинк, кадмий, медь. Добывать цветные металлы из батареек проще, чем из горной руды.

Куда нести

Mos.ru

Боксы для приема батареек есть во многих сетевых супермаркетах и магазинах бытовой техники, в больших торговых центрах и в социальных учреждениях.

Лампы принимают в объединенных диспетчерских службах (ОДС) при управляющих компаниях и в некоторых пожарно-спасательных частях. Адреса этих пунктов указаны на портале открытых данных Правительства Москвы.

Градусники принимают на утилизацию в некоторых ОДС при управляющих компаниях и пожарно-спасательных частях Москвы — о наличии такой возможности нужно предварительно уточнить в самой организации.