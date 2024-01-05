Турагенты раскритиковали памятку Роспотребнадзора по действиям при отмене тура

Роспотребнадзор сегодня опубликовал рекомендации для туристов о том, как избежать проблем при покупке тура и что делать при его отмене. Памятка вызвала критику в телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B», так как в перечне обнаружились явно устаревшие формулировки и неоднозначные пункты.

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Например, перед покупкой тура Роспотребнадзор советует убедиться, что у туроператора есть «все необходимые документы», в частности «лицензии и сертификаты». Однако лицензирование турагентской и туроператорской деятельности было отменено еще 17 лет назад (начиная с 1 января 2007 года). Что касается сертификатов, то в туризме они вовсе не обязательны.

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Есть советы, которые выглядят как минимум спорными. Например, ведомство рекомендует «не принимать решение о покупке турпутевки спонтанно, особенно в нестационарных местах продаж». Договор, по мнению Роспотребнадзора, лучше заключать в офисе, «информация о котором есть в публичном доступе, в том числе на сайте туроператора». Этот пункт явно не учитывает современные реалии. Большое количество туров уже лет 10 продается онлайн как туроператорами, так и турагентами – туристам вовсе не обязательно приходить в офис лично и подписывать договор от руки. «Пунктом 4 все онлайн-агентства ушли в формат нелегалов», – иронизирует одна из участниц развернувшейся среди турагентов дискуссии.

Кроме того, сам факт наличия помещения у туркомпании не может быть гарантией надежности фирмы. «Офис сегодня есть, завтра его нет», – недоумевают специалисты. В истории турбизнеса есть немало примеров, когда давно работающие и с виду респектабельные компании внезапно прекращали работу, оставляя клиентов у закрытых дверей.

Для турагентов также осталось непонятным, зачем Роспотребнадзор предлагает туристам при отмене тура требовать у туроператора документальное подтверждение фактически понесенных расходов (ФПР). «При одностороннем отказе туроператора от исполнения договора даже речи быть не может о возмещении ФПР туристом» – это один из комментариев.

Один из немногих пунктов, который не вызывал никаких замечаний, – совет использовать для оплаты только официальные способы и не переводить деньги на карту в турагентствах – восприняли с одобрением. Это действительно убережет от многих проблем. Такая транзакция считается добровольным денежным переводом. Доказать факт покупки тура в этом случае практически невозможно.