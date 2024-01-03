Что будет, если постоянно спать в берушах, рассказал врач

Качественный сон — залог хорошего настроения и бодрости духа в течение дня. Правда, насладиться тишиной в вечерние и ночные часы выходит не всегда: шумно бывает и в новогодние праздники, и в обычные дни — детские крик и лай собаки у соседей никто не отменял. На помощь приходят беруши. О том, безопасно ли в них спать, с «Секретом фирмы» поделилась врач-педиатр сервиса доказательной медицины DocMa Мариам Шамсутдинова.

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Бонус: эксперт рассказала, можно ли спать в наушниках.

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Если вы просыпаетесь ночью от любого шума, будь это храп партнёра или уличный шум, то беруши могут помочь вам заблокировать отвлекающие звуки и значительно улучшить ваш сон.

Беруши — это противошумные вкладыши, которые изготавливаются из разных материалов:

беруши из пенопласта.

Плюсы — самые дешёвые, мягкие и удобные для сна. Из минусов — данный материал является хорошей средой для размножения бактерий, что повышает риск развития инфекций;

мягкие силиконовые беруши могут принимать форму вашего уха, но не так хорошо блокируют звук в отличие от других типов берушей;

восковые беруши также способны подстраиваться под форму вашего слухового прохода и хорошо справляются с шумоизоляцией;

фланцевые беруши сделаны из мягкого пластика, у которых есть несколько перепонок. Последние создают дополнительный барьер для звуков и не дают берушам выпасть из ушей;

индивидуальные беруши отливают из силикона по слепку ушного канала заказчика.

Спать с использованием берушей безопасно, однако регулярное их использование сопряжено с некоторыми рисками, такими как накопление ушной серы и, как следствие, увеличение риска образования серной пробки. Также возрастает риск ушной инфекции.

Для того чтобы минимизировать потенциальный вред от использования берушей, необходимо придерживаться некоторых правил:

- вставляйте беруши аккуратно (согласно инструкции);

- регулярно заменяйте беруши (опять-таки следуя рекомендациям из инструкции);

- чистите уши правильно.

Если говорить о наушниках, то данных о положительном влиянии на продолжительность и качества сна при их использовании нет. Более того, кроме соблюдения правил гигиены, нужно придерживаться рекомендаций по времени и интенсивности воздействия звука.

Краткие рекомендации по использованию наушников:

интенсивность звука для взрослых не должна превышать 80 дБ и 75 дБ для детей и по продолжительности не должна быть более 40 часов в неделю;

во время прослушивания музыки держите уровень громкости как можно ниже;

через 60 минут после прослушивания рекомендуется сделать перерыв;

наушники должны быть индивидуальными и подходить по размеру;

регулярно очищайте наушники от видимых загрязнений и храните в специальном контейнере.