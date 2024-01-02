Как надо планировать зимние автопутешествия
Нередко волгоградцы отправляются в путешествие на машине в новогодние каникулы. При этом важно помнить об особенностях поездок на дальние расстояния зимой. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали, как спланировать такое автопутешествие, чтобы оно получилось безопасным и комфортным.
В первую очередь волгоградцам советуют детально проверить автомобиль и убедиться в его исправности. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора. В путешествии старайтесь оставлять машину в теплых и крытых местах.
Если авто не ездило с теплого времени года, не забудьте о замене шин и проверке их состояния. Также оцените работу обогревателя, вентиляции и обдува.
Нелишним будет техобслуживание в сервисе.
Важно подготовить к поездке вещи, которые необходимы зимой. В багажник следует положить: лопату, щетки и скребок для льда, фонарь, перчатки и зимнюю стеклоомывающую жидкость.
Наконец для максимального комфорта важно заранее продумать план остановок или заездов в интересные места, взять термос с теплым напитком и снеки.
Если никто из членов семьи или друзей не сможет заменить водителя на протяжении всей дистанции, обязательно делайте получасовые остановки каждые 4,5 часа поездки, чтобы размяться.