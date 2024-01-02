Как надо планировать зимние автопутешествия

Нередко волгоградцы отправляются в путешествие на машине в новогодние каникулы. При этом важно помнить об особенностях поездок на дальние расстояния зимой. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали, как спланировать такое автопутешествие, чтобы оно получилось безопасным и комфортным.

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В первую очередь волгоградцам советуют детально проверить автомобиль и убедиться в его исправности. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора. В путешествии старайтесь оставлять машину в теплых и крытых местах.

Если авто не ездило с теплого времени года, не забудьте о замене шин и проверке их состояния. Также оцените работу обогревателя, вентиляции и обдува.

Нелишним будет техобслуживание в сервисе.

Важно подготовить к поездке вещи, которые необходимы зимой. В багажник следует положить: лопату, щетки и скребок для льда, фонарь, перчатки и зимнюю стеклоомывающую жидкость.

Наконец для максимального комфорта важно заранее продумать план остановок или заездов в интересные места, взять термос с теплым напитком и снеки.