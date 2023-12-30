Контроль расходов и онлайн-список: пять незаменимых приложений для туриста

Все, что нужно до и во время путешествия, удобно хранить в телефоне. Причем важно, чтобы приложения работали как часы: в том числе от этого зависит, будет ли поездка комфортной. Расскажем, какие сервисы облегчают туристам жизнь.

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BlaBlaCar

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Зачем нужно: искать попутчиков для поездок на автомобиле.

Здесь собрана большая база водителей, которые готовы взять туриста в свою машину и подвезти по нужному маршруту. Из плюсов: предложения есть практически всегда. Это выручает, когда нет билетов на поезд или автобус. Также можно неплохо сэкономить: место в машине зачастую обходится существенно дешевле, чем на транспорт дальнего следования.

Минусы тоже имеются. Во-первых, водитель может передумать ехать и отменить поездку в последний момент – причем ему за это ничего не будет. На практике такое хоть и редко, но все же случается. Во-вторых, есть риск наткнуться на профессионального таксиста, который потребует сумму больше оговоренной или отменит поездку, если машина не "укомплектована" пассажирами. Сервис борется с такими ситуациями, но инциденты все равно иногда происходят.

PackPoint

Зачем нужно: составлять список вещей в поездку для разных целей.

Пользователю достаточно ввести пункт назначения, количество дней в путешествии и примерный список занятий. Планировщик сам посмотрит, какая будет погода в конечной точке в момент поездки, и предложит лист вещей с учетом дресс-кода и наличия там стиральной машины.

Разумеется, все списки можно корректировать под себя, а потом сохранять для следующих поездок. Тогда не придется тратить время, если вдруг вновь соберетесь в командировку или на лыжный курорт.

"Говори и переводи"

Зачем нужно: разговаривать на незнакомом языке.

С этим переводчиком можно разговаривать с иностранцем практически в режиме реального времени – с небольшой задержкой на обработку речи. Язык выбирается самостоятельно в настройках, но сервис уже научился определять его сам, так что это необязательно.

Что особенно удобно, приложение работает без подключения к интернету. А перевод можно как послушать, так и прочитать. Однако некоторые пользователи жалуются на слишком быструю озвучку речи и на то, что для корректной работы нужна очень четкая дикция. Но все же в ситуации, когда важно изъясниться на незнакомом языке, это приложение может прийти на подмогу.

Flightradar24

Зачем нужно: следить за самолетами в режиме реального времени.

Самая нужная функция для туристов в этом сервисе – моментальные уведомления о статусе рейса. Здесь они зачастую приходят даже быстрее, чем их объявляют в аэропорту.

Также в приложении собрана полезная информация об авиакомпаниях. Например, статистика задержки и отмены рейсов. Кроме того, можно навести камерой на пролетающий в небе самолет и проверить, куда он направляется. И даже увидеть, какой обзор в этот момент открывается перед пилотом.

Splitwise

Зачем нужно: делить общие расходы.

Удобная программа в групповых поездках, когда много расходов "на всех", а их нужно посчитать и поделить. В группу заносятся данные всех участников, кто на что потратился, а потом искусственный интеллект считает, кому и сколько должны.